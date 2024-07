Attiva-Mente: Il linguaggio cambia la cultura, la cultura influenza il linguaggio

"Il linguaggio, i termini, le parole che usiamo sono fondamentali per capire il livello di civiltà della società. Da come consideriamo questi aspetti derivano anche i nostri comportamenti. Il linguaggio cambia la cultura, la cultura influenza il linguaggio: un gioco di parole tutt’altro che gioco. Le riflessioni su comunicazione, linguaggio e comportamenti sono importanti per migliorare il rapporto che si ha in particolare con persone e gruppi che possono vivere discriminazioni sociali e personali in modo da eliminarle. Usare un linguaggio corretto e rispettoso di ogni tipo di condizione è fondamentale sempre, ma ancora di più quando si comunica sulle cosiddette “categorie deboli” o “fragili” (termini non precisi e in qualche modo discriminatori, ma che aiutano nella comprensione) che comprendono tutte le persone, i gruppi, le categorie a rischio discriminazione. Sono molte, lambiscono ogni aspetto della vita e probabilmente ognuno di noi fa parte di qualcuna. Ecco perché questi concetti non riguardano soltanto “altro da noi”. Le indicazioni su comunicazione corretta e disabilità non sono statiche nel tempo, ma possono, e anzi devono, suscitare nuove riflessioni per migliorare la società tutta."

Questo è un estratto del capitolo "Valorizzare le diversità", contenuto all'interno della Guida “Comunicare la disabilità. Prima la persona", promossa e ideata dal Coordinamento per le Pari Opportunità dell’Ordine dei Giornalisti in Italia, e liberamente scaricabile qui (https://www.odg.it/wp-content/uploads/2024/02/Comunicare-la-disabilita.DEF_compressed.pdf).

Quest'opera sarà protagonista, assieme al libro "Garibaldi Giuseppe, Disabile e Arruolato" dell'Iniziativa organizzata da Attiva-Mente in occasione delle celebrazioni dello scampo di Giuseppe Garibaldi dal titolo, "NE FERISCE PIÙ LA LINGUA DELLA SPADA: dialoghi sull’inclusione, da Garibaldi ai nostri giorni”, che mira a mettere in luce l'importanza di utilizzare un linguaggio appropriato e rispettoso quando si trattano temi legati alla disabilità.

Si comincia alle ore 18.00, l'appuntamento è all'Agriturismo Podere Lesignano



