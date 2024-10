Attiva-Mentè: il sapore dell’inclusione che avvicina tutti

Con il Patrocinio della Segreteria di Stato agli Affari Esteri, Attiva-Mente presenta “Attiva-Mentè – il sapore dell’inclusione che avvicina tutti”, un progetto di solidarietà e cooperazione internazionale con lo Sri Lanka. Lo Sri Lanka ha attraversato una fase turbolenta dal punto di vista politico negli ultimi anni. Nonostante la grave crisi economica culminata nel 2022 sembri stabilizzarsi, con miglioramenti nei diritti politici e nelle libertà, le condizioni sociali del Paese restano ancora difficili. Le recenti misure di austerità adottate, come l'aumento delle tariffe per l’energia elettrica e delle imposte, hanno avuto un impatto negativo sui cittadini a basso reddito. Più del 17% della popolazione soffre di insicurezza alimentare e il 31% dei bambini sotto i cinque anni è malnutrito. Le persone con disabilità in Sri Lanka, circa il 17% della popolazione, affrontano numerose e dure sfide: l'accesso a servizi di base, educazione inclusiva e opportunità di lavoro è limitato. Le infrastrutture del paese, compresi i trasporti pubblici e gli edifici, spesso non sono accessibili. Inoltre, le politiche di protezione sociale sono inadeguate, lasciando molte persone con disabilità senza il supporto necessario. Secondo un rapporto delle Nazioni Unite, solo una minoranza delle persone con disabilità riceve assistenza sociale. La stigmatizzazione e la discriminazione sono ancora pratiche molto diffuse, che impediscono alle persone con disabilità di partecipare pienamente alla vita sociale ed economica del paese. Abbiamo deciso di avviare questo Progetto, grazie alla collaborazione con la sezione dello Sri Lanka della Fondazione Internazionale “IFES” che ha come obiettivo il monitoraggio e la promozione di sistemi democratici accessibili a tutti, e con “We for Rights”, un'organizzazione non governativa cingalese che si occupa di disabilità. Questa organizzazione è formata prevalentemente da persone con disabilità, le quali ci hanno sottoposto un programma di aiuto e di recupero sociale da attivare in loco, per il quale chiedono un sostegno economico. Si tratta di un piano di abbattimento delle barriere di cui beneficeranno 24 persone con diverse disabilità e un Centro Educativo nella città di Kandy. “We for Rights” è membro del Consiglio nazionale per le persone con disabilità in Sri Lanka, e la sua presidente, Nisha Shareef, è un personaggio noto nel Paese per il suo impegno nella rivendicazione dei Diritti delle donne. Un gruppo di volontari sammarinesi dell’Associazione si recherà in Sri Lanka dal 30 novembre all’8 dicembre prossimi. Il 3 dicembre la delegazione di Attiva-Mente sarà ospite nella capitale Colombo, per partecipare alle celebrazioni per la Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità; nel programma della trasferta, sono previste ulteriori visite a realtà che si occupano di disabilità nel resto del Paese, tra queste, quella nella città di Kandy, dove ha sede la sopracitata “We for Rights”. Per tutta la durata della nostra permanenza, saremo assistiti dalla sezione dello Sri Lanka dell'International Police Association (IPA). Segnaliamo, infine, un’altra semplice iniziativa a margine di questo Progetto: la promozione di una raccolta di occhiali da vista usati per bambini, studenti ed adulti, con i quali “We for Rights”, allestirà una sorta di punto di smistamento dove poterli provare e distribuire. Chi volesse donare un paio di occhiali usati, può consegnarli presso la Casa del Castello di Serravalle oppure presso l'esercizio Angela Veste Piada in Via 28 luglio 79/c, a Borgo Maggiore. San Marino è un esempio internazionalmente riconosciuto di Libertà, di rispetto dei Diritti, di sostegno della Pace e di Solidarietà, Attiva-Mente si sente orgogliosa ed onorata di essere portatrice, nell’ambito delle sue iniziative, di questi importanti Valori. Sarà un viaggio toccante e denso di profondi significati: dal conoscere culture molto diverse, al constatare come altrove le persone, disabili e non, riescano a vivere pur avendo una minima parte di ciò che abbiamo noi. Con questa Iniziativa abbiamo pensato semplicemente di dare una mano a chi ha più bisogno e, chi vorrà contribuire potrà farlo versando un contributo sul C.C. di BANCA DI SAN MARINO Intestato ad Attiva-Mente, CODICE IBAN: SM88E0854009800000060146608, specificando quale causale “Un aiuto per le persone con disabilità dello Sri Lanka”. Tutte le info e gli aggiornamenti alla pagina che abbiamo allestito sul nostro sito.

