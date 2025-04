Attiva-Mente: "In risposta all’amico Griffo"

In merito alla nota pubblica dell’amico Giampiero Griffo – nei confronti del quale nutriamo da sempre sincera stima e profonda amicizia – ci teniamo a precisare quanto segue. Non ci saremmo mai permessi di attribuirgli dichiarazioni non sue. Né a lui, né a nessun altro. Il possibile “disguido”, a nostro avviso, nasce con ogni probabilità dal contenuto di questo articolo: https://superando.it/2025/04/03/salute-mentale-mantenere-alta-lattenzione-sul-protocollo-aggiuntivo-alla-convenzione-di-oviedo/, che è stato da noi correttamente citato e linkato nel nostro comunicato originario.

Nessuna dichiarazione è stata "attribuita", e nessuna volontà di farlo c’è mai stata. Bastava leggerlo. Per quanto riguarda la seconda parte della sua nota, ribadiamo – come Giampiero sa bene – che il nostro sostegno alla campagna Withdraw Oviedo è convinto e in linea con quello di moltissime organizzazioni in Europa. Un impegno che portiamo avanti da anni, da quando – proprio in virtù della ratifica della Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità da parte della nostra Repubblica – eravamo già stati contattati da esponenti dell’Alto Commissariato ONU per i Diritti Umani, preoccupati per certe posizioni espresse dal Comitato Sammarinese di Bioetica. La Convenzione, come noto, è accompagnata dal principio guida “Nulla su di noi senza di noi”, e rispetto a questo, siamo convinti che – senza l’impegno di realtà come la nostra – probabilmente nessuno a San Marino sarebbe venuto a conoscenza del forte dibattito che da anni attraversa l’Europa e riguarda direttamente la vita delle persone con determinate disabilità. Ma questo, sia chiaro, non è in alcun modo un appunto verso Giampiero Griffo, che per noi è – e rimane – una figura di riferimento insostituibile. Siamo naturalmente a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

C.s. Attiva-Mente

