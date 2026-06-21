Attiva-Mente: "Paolo Cevoli protagonista di 'Tuttavia… Coloriamo i Diritti!' "

Una serata di comicità, energia e condivisione: sabato 27 giugno, alle ore 21.15, Paolo Cevoli salirà sul palco del Parco Ausa di Dogana con il suo Live Comedy Show, inserito nel programma di “Tuttavia… Coloriamo i Diritti! – Umani per Convenzione”. L’ingresso allo spettacolo è a offerta libera Un’occasione aperta a tutta la cittadinanza per assistere allo spettacolo di uno dei protagonisti più conosciuti e apprezzati della comicità italiana e, allo stesso tempo, condividere le finalità inclusive e solidali della manifestazione. Noto al grande pubblico per la partecipazione a Zelig e per personaggi come l’indimenticabile assessore Palmiro Cangini, Paolo Cevoli porterà a San Marino la sua comicità diretta, popolare e coinvolgente, capace di trasformare episodi della vita quotidiana, abitudini e contraddizioni del nostro tempo in racconti nei quali il pubblico può ridere, divertirsi e riconoscersi. Lo spettacolo rappresenterà il momento conclusivo della prima delle due giornate del programma del weekend. Sarà un finale all’insegna del sorriso e, insieme, un ideale passaggio di testimone alla mattina seguente: domenica 28 giugno, dopo l’apertura prevista alle ore 9.15, alle 10.15 prenderà il via la Color Run, una camminata-corsa inclusiva che trasformerà il Parco Ausa in un’esplosione di colore, energia, partecipazione e comunità. La presenza di Paolo Cevoli completerà un intenso pomeriggio di attività che inizierà alle ore 15.00 e coinvolgerà bambine, bambini, famiglie e persone di ogni età. Il programma prevede mototerapia, pet therapy, tiro con l’arco, frisbee golf inclusivo, giochi, animazione e altre esperienze pensate per favorire la partecipazione di tutti. Alle ore 17.15 andrà in scena il Bubble & Magic Show, spettacolo di bolle giganti rivolto in particolare alle famiglie; alle 20.30 sarà invece ospite Beatrice Tassone, Bea’s MangArt, con un monologo tra arte, identità ed emozioni. A seguire, alle 21.15, il palco sarà tutto per Paolo Cevoli e per il suo Live Comedy Show. “Tuttavia… Coloriamo i Diritti!” nasce per riportare al centro dell’attenzione pubblica i diritti delle persone con disabilità, la libertà, la Vita Indipendente e la piena partecipazione alla vita della comunità. Nel ventesimo anniversario della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, arte, sport, spettacolo, riflessione e solidarietà si incontreranno per dare vita a una festa popolare aperta e inclusiva. L’iniziativa avrà anche una concreta finalità solidale: il ricavato della manifestazione sarà devoluto a sostegno di enti impegnati nella tutela, nella ricerca e nel supporto alle persone con malattie rare. L’evento è aperto e accessibile a tutti. Al Parco Ausa saranno presenti percorsi fruibili, bagni accessibili, parcheggi nelle vicinanze, posti riservati e un’Area Food & Beverage. In caso di code sarà riconosciuta la precedenza alle persone con disabilità.



c.s. Attiva-Mente San Marino









