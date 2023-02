L'Associazione Attiva-Mente partecipa a Vienna alla Zero Project Conference. Tra i vari incontri, particolarmente significativo e gradito quello con la delegazione d Fight for Rights, una delle più grandi organizzazioni ucraine che assiste centinaia di migliaia di persone con disabilità nel loro Paese. Ai Dirigenti e rappresentanti presenti, che ci hanno manifestato la loro gratitudine con profonda emozione, abbiamo rappresentato anche l'impegno che la Repubblica di San Marino sta compiendo in ordine all'accoglienza sul nostro territorio di numerose famiglie in fuga dalla guerra. Tale incontro commovente e inaspettato, ci ha permesso così di conoscere di persona i destinatari del contributo che l'Associazione e i cittadini sammarinesi hanno donato all'indomani del conflitto, scoppiato proprio un anno fa.

