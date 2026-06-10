Attiva-Mente partecipa alla COSP19 delle Nazioni Unite

Dopo aver preso parte, lunedì 8 giugno, al Civic Society Forum, appuntamento che tradizionalmente precede l'apertura della Conferenza, si sono ufficialmente aperti a New York i lavori della 19a° Conferenza degli Stati Parte della Convenzione delle Nazioni unite sui diritti delle persone con disabilità (COSP19)), alla quale partecipa anche una delegazione di Attiva-Mente.

Per tutti i componenti della delegazione si tratta della prima esperienza all'interno delle Nazioni Unite e della più importante assise mondiale dedicata ai diritti delle persone con disabilità. Un'occasione vissuta con grande emozione e senso di responsabilità, nella consapevolezza di rappresentare non soltanto l'associazione, ma anche le istanze, le aspettative e le speranze di tante persone con disabilità e delle loro famiglie.

Anche quest'anno la Conferenza affronta temi di grande rilevanza (qui il sito ufficiale), dall'inclusione sociale alla partecipazione politica, dall'accessibilità all'istruzione, dal lavoro alla Vita Indipendente. Questa edizione assume però un significato particolare, che si respira in ogni momento dei lavori e che è stato richiamato con forza anche nei discorsi di apertura, compreso quello del Segretario Generale delle Nazioni Unite António Guterres, poiché coincide con il ventesimo anniversario dell'adozione della Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità, uno dei più importanti strumenti internazionali per la tutela e la promozione dei diritti umani.

Un anniversario che anche Attiva-Mente ha scelto di celebrare nella Repubblica di San Marino attraverso un articolato percorso di sensibilizzazione, approfondimento e confronto che culminerà negli eventi in programma dal 24 al 28 giugno prossimi. In questo contesto, la partecipazione alla COSP19 rappresenta non soltanto un'importante occasione di formazione e rappresentanza internazionale, ma anche un tassello fondamentale di un percorso che l'associazione sta costruendo da mesi, mettendo in relazione il livello locale con quello internazionale.

Tra gli incontri più significativi vi è stato quello con la Relatrice Speciale delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con la quale Attiva-Mente è in contatto da tempo nell'ambito delle attività legate alla promozione della Vita Indipendente e all'attuazione della Convenzione ONU.

Nel corso dell'incontro, oltre a un cordiale scambio di omaggi, la delegazione ha illustrato il lavoro che Attiva-Mente porta avanti da oltre vent'anni nella Repubblica di San Marino. La Relatrice Speciale ha dimostrato grande attenzione verso le esperienze maturate sul territorio, sottolineando come le organizzazioni delle persone con disabilità rappresentino un elemento essenziale per l'attuazione concreta dei diritti umani. In particolare, ha evidenziato il valore delle buone pratiche sviluppate dalle realtà associative e il loro potenziale nel diventare esempi e modelli replicabili anche in altri Paesi.

L'incontro ha rappresentato un importante momento di incoraggiamento e di riconoscimento del lavoro svolto dall'associazione. Un apprezzamento che la Relatrice Speciale ha espresso più volte nel corso degli anni nei confronti delle attività portate avanti da Attiva-Mente, ribadendo ancora una volta come il contributo delle organizzazioni rappresentative delle persone con disabilità sia oggi più che mai indispensabile nei processi internazionali di promozione, monitoraggio e attuazione dei diritti sanciti dalla Convenzione.

La Relatrice Speciale sarà inoltre tra le protagoniste del Forum Pubblico "Dal nero su bianco ai colori della vita: vent'anni di Convenzione" (qui le pagine dedicate all'Evento), organizzato da Attiva-Mente il prossimo 24 giugno presso la Sala Montelupo di Domagnano. L'intervento avverrà in collegamento da remoto; qualora gli impegni istituzionali non lo consentissero, sarà comunque trasmesso un videomessaggio registrato appositamente per l'occasione.

Nel corso dell'incontro è stata inoltre consegnata alla Relatrice Speciale una lettera di invito ufficiale a visitare la Repubblica di San Marino nel corso del prossimo anno, sotto gli auspici della Segreteria di Stato per gli Affari Esteri della Repubblica di San Marino e in coordinamento con il Dipartimento Affari Esteri, la Rappresentanza Permanente della Repubblica di San Marino presso le Nazioni Unite e la Commissione Sammarinese per l'Attuazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti delle Persone con Disabilità (CSD ONU).

Per Attiva-Mente, la partecipazione alla COSP19 non rappresenta soltanto un'importante occasione di presenza internazionale e di scambio di esperienze, ma anche un'opportunità concreta per portare all'attenzione delle Nazioni Unite le sfide, le esperienze e le prospettive della Repubblica di San Marino, rafforzando il dialogo con le istituzioni e con il movimento internazionale delle persone con disabilità.

Perché i diritti non si conquistano da soli: occorre restare uniti, costruire alleanze, avere coraggio e continuare a lavorare con determinazione affinché i principi della Convenzione ONU diventino realtà concreta nella vita quotidiana delle persone.

Nulla su di noi senza di noi.



Comunicato stampa

Attiva-Mente









