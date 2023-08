Attiva-Mente per un Garante nazionale dei diritti umani: firma l'Istanza d'Arengo online

Negli ultimi 75 anni, il mondo ha compiuto notevoli progressi nel campo dei diritti umani. Abbiamo assistito a importanti passi avanti nella lotta contro la discriminazione, l'oppressione e l'ingiustizia. Le sfide nel campo dei diritti civili e politici e di quelli economici, sociali e culturali persistono e ne emergono di nuove, come i diritti umani legati alla protezione dell'ambiente naturale. Per cui la necessità di garantire i diritti delle persone appartenenti a gruppi marginalizzati e di affrontare le disuguaglianze sono questioni pressanti che richiedono un impegno continuo e coordinato. In occasione del 75° anniversario della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, il 10 dicembre 2023, presentiamo un'Istanza d'Arengo affinché anche la Repubblica di San Marino, come numerose altre nazioni occidentali, si doti di un organismo indipendente nazionale per la promozione, la tutela e la protezione di diritti umani: Il Garante Nazionale dei Diritti Umani. La presentiamo con largo anticipo, auspicando che sotto il segno di questo anniversario storico, in tanti possano condividere e sottoscrivere quanto sia mai utile e giusto oggi, rafforzare la nostra determinazione e lavorare insieme per un mondo in cui i diritti umani siano rispettati, protetti e promossi per tutti. I cittadini sammarinesi maggiorenni che volessero visionarla e firmarla online, possono farlo sino al 30 settembre prossimo, cliccando qui.

C.s. Consiglio Direttivo di Attiva-Mente

