Attiva-Mente per una Solidarietà Innovativa ed Eco-sostenibile

Si tratta di un’iniziativa che favorisce non solo gli associati, ma che vuole cominciare a creare un legame sinergico tra l'associazione e le attività locali, stimolando e promuovendo una rete di sostegno reciproco. Un piccolo passo verso l'innovazione, la solidarietà e la sostenibilità ambientale. Le tessere digitali di Attiva-Mente sono uno strumento di identificazione con vantaggi esclusivi in termini di risparmio per i membri dell’associazione, e con benefici per gli esercenti convenzionati che, in tal modo, hanno la possibilità di ampliare la clientela e di dimostrare un impegno tangibile verso la cosiddetta responsabilità sociale d'impresa. Le tessere digitali, inoltre, contribuiscono significativamente all'ecosostenibilità, eliminando l’utilizzo di materiali tradizionalmente impiegati (carta e plastica). Tuttavia, iscriversi e sostenere Attiva-Mente significa in primis abbracciare un impegno riconosciuto e costante negli anni, in favore delle persone con disabilità per la loro piena inclusione sociale. Ogni nuovo membro dell’associazione, ed anche un nuovo esercente che aderisce alla presente iniziativa, diventa parte integrante di una realtà attiva sul territorio che si batte per la tutela dei diritti di queste persone e delle loro famiglie. L'associazione accoglie a braccia aperte chiunque si riconosca nel nostro lavoro per la costruzione di una società più equa, solidale, sostenibile e inclusiva.

Come ottenere la tessera digitale.

Per ottenere la tessera digitale di Attiva-Mente e accedere a una serie di vantaggi esclusivi, basta visitare la pagina sul nostro sito web e seguire le semplici istruzioni di registrazione e utilizzo. Invitiamo, altresì, gli enti esercenti interessati ad aderire a contattare l'associazione. La tessera digitale n.1 è già occupata dalla nostra Testimonial, Chiara Beccari! Scopri sempre in tempo reale gli aggiornamenti sui vantaggi delle nostre tessere digitali...ed ecologiche.

