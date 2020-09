Attiva-mente: più umani, insieme

Allo scopo di trovare una rinnovata modalità di collaborazione, nella serata di ieri lunedì 21 settembre, si è svolto un incontro ristretto alle associazioni di volontariato che si occupano di disabilità. Durante il confronto sono emerse quelle che sono le principali criticità a cui devono sopperire le persone con disabilità, le loro famiglie e le stesse associazioni. Sono state avanzate, inoltre, delle proposte e sono state avanzate alcune riflessioni rispetto, appunto, alla ricerca di possibili opzioni organizzative per un'azione corale, e quindi più forte e incisiva nei confronti delle Istituzioni, dell'Amministrazione, dei Servizi, ecc. Al termine della serata si è convenuto di impegnarsi e insistere su questo percorso, convocando un’altra riunione pubblica rivolta a tutti gli interessati ad un nuovo movimento per la disabilità. Il prossimo incontro si terrà lunedì 5 Ottobre alle ore 20.45, presso la Sala Montelupo di Domagnano e sarà coordinato dal Dott. Maurizio Ceccoli affiancato dalla Dott.ssa Gloria Valentini. Sarà l’occasione per chi lo vorrà, di sottoscrivere individualmente e/o come Associazione, una proposta di "manifesto di intenti e un nome".