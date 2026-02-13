Attiva-Mente presenta un'Istanza d'Arengo: "Carta Sociale Europea: perché riguarda anche San Marino"

Presentiamo un’Istanza d’Arengo per chiedere che la Repubblica di San Marino avvii il percorso di adesione alla Carta Sociale Europea riveduta (1996), il principale strumento del Consiglio d’Europa per la tutela dei diritti sociali ed economici fondamentali. La Carta Sociale Europea garantisce diritti essenziali come il lavoro dignitoso, la protezione sociale, la salute, l'istruzione, l'abitazione, la non discriminazione e la tutela delle persone e dei gruppi più vulnerabili, comprese le persone con disabilità, gli anziani e i minori Oggi San Marino è tra i pochissimi Stati membri del Consiglio d’Europa che non hanno ancora ratificato la Carta Sociale Europea riveduta. L’iniziativa si inserisce nel contesto dell’avvicinamento di San Marino all’Unione Europea e del percorso verso l’Accordo di Associazione, che rende sempre più attuale l’allineamento agli standard europei in materia di diritti, inclusione e coesione sociale. Il 2026 segna inoltre il 65° anniversario della Carta Sociale Europea, un’occasione importante per riflettere sul ruolo di San Marino nel sistema europeo di tutela dei diritti sociali. È possibile leggere e sottoscrivere l’Istanza d’Arengo a questo link.

C.s. Attiva-Mente

