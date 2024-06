Attiva-Mente: "Presentata la raccolta fondi per la Fondazione Centro Anch'io attraverso la promozione del Disability Pride"

Siamo lieti di annunciare con entusiasmo questa nuova iniziativa che ha l'obiettivo di sensibilizzare maggiormente la nostra comunità sui diritti delle persone con disabilità. Il Disability Pride è nato negli Stati Uniti negli anni '90 come un movimento di resilienza e lotta per l'uguaglianza delle persone con disabilità, rappresenta una sfida contro la discriminazione e un appello per il riconoscimento dei diritti e del valore intrinseco di ogni individuo, e la sua bandiera, che rappresenta diverse forme di disabilità con linee colorate su sfondo nero, è diventata un simbolo universale di resistenza e speranza in tutto il mondo, ma per saperne di più clicca qui (https://www.attiva-mente.info/progetti/cultura/disability-pride). In questo spirito, Attiva-Mente ha deciso di promuovere il Disability Pride a San Marino attraverso la vendita di zaini e magliette. Questi articoli non solo diffonderanno il messaggio del movimento, ma serviranno anche come strumento per raccogliere fondi destinati alla Fondazione Centro Anch'io, che lavora instancabilmente per dare corso a progetti per il cosiddetto “Dopo di Noi”. Sono prenotabili sin da ora scrivendo un' e-mail a contatto@attiva-mente.info, oppure tramite messaggio Whatsapp al numero 337 1010500, e saranno disponibili al ritiro presso la nostra sede. Lo zaino ha un costo di 35 euro. E’ realizzato pensando alla praticità e alla durata, è costruito con materiali resistenti, ed offre numerosi scomparti e tasche per organizzare al meglio gli effetti personali, è ideale sia per l'uso quotidiano che per attività all'aperto. In abbinamento abbiamo realizzato anche la maglietta che ha un costo di 10 euro. Se acquistati entrambi, li proponiamo a 40 euro. Ma non finisce qui, ai primi 100 l’adesivo UFFA! è in omaggio. Riteniamo sia un'opportunità non solo per la qualità degli articoli, ma per il valore dell’iniziativa in sé, che offre alla comunità di San Marino la possibilità di riflettere e anche di unirsi per sostenere una causa importante riconoscendo la forza delle differenze, per costruire una rete di sostegno e rafforzare l'attivismo sociale. Invitiamo tutti a partecipare acquistando uno zaino e/o una maglietta del Disability Pride. Ciò significa non solo supportare la Fondazione Centro Anch'io, ma anche portare con sé un simbolo di inclusione e rispetto per la diversità. Unitevi a noi nel promuovere i diritti delle persone con disabilità e nel celebrare l'orgoglio della diversità umana. Grazie!

C.s. Attiva-Mente San Marino