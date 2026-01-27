TV LIVE ·
Attiva-Mente: "Presentiamo un’Istanza d’Arengo sul Piano Individualizzato di Vita"

27 gen 2026
A San Marino il Piano Individualizzato di Vita (PIV) esiste dal 2018. È scritto nella legge ed è coerente con i principi della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità. Ma non è ancora una realtà per tutte e tutti. Per questo abbiamo presentato un’Istanza d’Arengo per chiedere la piena ed effettiva attuazione del PIV. Il Progetto di Vita non è assistenza, non è un favore e non è nemmeno una buona prassi facoltativa. È un diritto umano. Oggi, in tutta Europa e nel mondo, il Progetto di Vita è al centro delle riforme sulla disabilità basate sui diritti umani. Lo è anche nella recentissima riforma italiana, che mette finalmente la persona al centro delle decisioni che riguardano la sua vita. Casa, lavoro, studio, relazioni, partecipazione sociale. La Vita Indipendente non si improvvisa: si progetta, insieme alla persona interessata. Con questa Istanza chiediamo che San Marino faccia un passo semplice ma decisivo: trasformare una previsione normativa in uno strumento concreto, esigibile e partecipato.

Qui il testo completo dell’Istanza d’Arengo (clicca): https://www.attiva-mente.info/progetti/cultura/istanze-d-arengo/istanza-d-arengo-per-l-effettiva-implementazione-del-piano-individuale-di-vita 

Se condividi questo obiettivo, firma anche tu. Firmare è un gesto semplice, ma può fare la differenza. Perché senza un vero Progetto di Vita, la dignità resta sulla carta. I diritti anche. Perché nulla su di noi, senza di noi.

C.s. Attiva-Mente




