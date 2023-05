Attiva-Mente: Raccolta fondi per Anffas Faenza

Attiva-Mente lancia una raccolta fondi in favore di Anffas Faeza per il ripristino dei danni occorsi alla propria sede interamente allagata. Anffas è un' Associazione di Famiglie e Persone con disabilità intellettive e disturbi del neurosviluppo, composta da genitori, familiari ed amici di persone con disabilità che opera sull'intero territorio italiano dal 1958. "Nessuno si aspettava una cosa simile. La pioggia era attesa, le proporzioni del disastro no." I testimoni raccontano di case allegate anche al secondo piano, sei metri d’acqua. Barbara Bentivogli, presidente di Anffas Emilia Romagna e Vice Presidente di Anffas Faenza, è lei stessa fuori casa, ospite di una zia: «I vicini, che non hanno lasciato casa, ci dicono che non solo il piano terra ma anche il primo piano è invaso dall’acqua». Anffas Forlì ha messo a disposizione la sede per chi è stato sfollato e ha bisogno di un appoggio, Anffas Cesena ha fatto lo stesso con la sua fattoria. «Noi di Anffas Faenza non possiamo neanche avvicinarci alla nostra sede perché tutta la zona è sommersa.». Fonte www.vita.it - Se vuoi contribuire anche tu alla raccolta per sostenere Anffas Faenza al riutilizzo della propria sede e del proprio laboratorio, il tuo aiuto sarà impiegato per il ripristino degli arredi, del materiale informatico, didattico e tanto altro. IBAN: SM88e0854009800000060146608 (causale: un aiuto per Anffas Faenza)