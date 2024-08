Attiva-Mente ricorda Adolf Ratzka, uno dei fari più grandi per i Diritti delle persone con disabilità

Adolf Ratzka, figura di spicco del movimento per la Vita Indipendente e instancabile difensore dei diritti delle persone con disabilità, è scomparso lo scorso 21 luglio all'età di 80 anni, in seguito a un tragico incidente. Durante una passeggiata ha perso il controllo della sua carrozzina a bordo strada, è caduto in un dirupo e ha trovato la morte. È stato il pioniere della Vita Indipendente in Europa e in tutto il mondo. Nato nel 1943, a soli 17 anni contrasse la poliomielite restando paralizzato. Dopo cinque anni in un ospedale a Monaco, una borsa di studio gli permise di trasferirsi all'Università della California a Los Angeles. Tornato in Europa nel 1973, dopo alcuni anni fondò il progetto STIL (Stockholm Cooperative for Independent Living) e l'Independent Living Institute (ILI). Ha sviluppato e portato avanti con tenacia un modello di Assistenza Personale che ha dato voce e potere a chi era spesso relegato ai margini della società. Il suo impegno per l'autodeterminazione ha avuto un impatto profondo, non solo in Svezia, ma a livello internazionale. E’ stato, infatti, una figura preminente nella creazione dell’European Network on Independent Living (ENIL) nel 1989. Questa perdita rappresenta un momento di grande tristezza per tutti coloro che hanno beneficiato del suo lavoro e della sua visione. Non era solo un leader, ma anche un mentore e un amico per tanti. La sua capacità di ispirare e motivare gli altri a lottare per i propri diritti è stata ineguagliabile. Le sue idee hanno cambiato la qualità della vita di migliaia e migliaia di persone, e contribuito a spostare la percezione della disabilità da una visione di pietà a una basata sui diritti umani, invocando con forza l'uguaglianza e la libertà di scelta. La cerimonia funebre si terrà il prossimo 12 agosto presso la Cappella del cimitero di Skogskyrkogården a Stoccolma. La famiglia ha chiesto che i doni commemorativi siano destinati all’Adolf Ratzka’s Memorial Fund for Migrants with Disabilities. Sino alla fine, dunque, più di ogni altro ci ha mostrato che con determinazione e passione, è possibile realizzare un mondo più equo e inclusivo. A Adolf Ratzka sarà dedicato un solenne tributo durante la prossima Freedom Drive, prevista a Bruxelles il 24 settembre, e durante le celebrazioni per il 40° anniversario di STIL il 23 novembre a Stoccolma, data, quest’ultima, che sarebbe coincisa con il suo 81° compleanno. Una rappresentanza della nostra associazione sarà presente in entrambe le occasioni. Riteniamo sia assolutamente doveroso continuare a sostenere e promuovere i valori per i quali ha combattuto. La sua eredità vive attraverso le leggi che ha contribuito a cambiare, le istituzioni che ha fondato e le vite che ha toccato. "Finché considereremo le nostre disabilità come tragedie, saremo compatiti. Finché ci vergogneremo di chi siamo, la nostra vita sarà considerata inutile. Finché resteremo in silenzio, gli altri ci diranno cosa fare." (Adolf Ratzka)

c.s. Attiva-Mente