Attiva-Mente ricorda le Giornate delle persone con disabilità

La diffusione pandemica da Covid-19 ha profondamente modificato e limitato anche le attività degli Organismi Internazionali, comprese le Nazioni Unite, e così anche la Conferenza annuale degli Stati Parti, prevista dalla Convenzione sui diritti delle persone con disabilità, ha dovuto adeguarsi al cambiamento. Prevista inizialmente, infatti, dal 10 al 12 giugno ultimo scorso, si svolgerà dal 30 novembre al 4 dicembre prossimi, ricomprendendo così anche la Giornata Internazionale delle persone con disabilità (3 Dicembre). Due appuntamenti concomitanti dunque, con la possibilità di essere seguiti sia in presenza (limitatamente) sia virtualmente e la cui agenda dei lavori dell’uno e il programma dell’altro, sono disponibili sul sito delle Nazioni Unite. Le Giornata Internazionale è stata istituita dall’ONU nel 1981 quale occasione per tutte le organizzazioni interessate (governative, non governative e del settore privato) per ragionare sui possibili cambiamenti necessari al miglioramento delle condizioni di vita delle persone con disabilità e alla promozione dell'inclusione. Il tema sul quale verteranno ovunque nel mondo le iniziative celebrative della Giornata è “Ricostruire meglio: verso un mondo post COVID-19 inclusivo della disabilità, accessibile e sostenibile”. La Repubblica di San Marino il 21 aprile 2017 ha istituito anche la Giornata Nazionale della Disabilità Intellettiva/Relazionale, da celebrarsi ogni anno il 2 Dicembre. Attiva-Mente, nel rispetto delle normative per il contenimento del contagio, ricorderà queste Giornate giovedì 3 Dicembre alle ore 18.30 presso la Galleria della Cassa di Risparmio. Sarà l’occasione, altresì, per annunciare gli aggiornamenti dell’Iniziativa celebrativa del 13° anniversario della ratifica della Convenzione da parte di San Marino denominata “Arengo delle famiglie di persone con disabilità” prevista per il 21 Febbraio prossimo e per svelare e premiare i vincitori del Concorso Fotografico #Resiliente-Mente.

c.s. Attiva-Mente