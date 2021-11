Attiva-Mente: secondo appuntamento "Costruiamo assieme il futuro Paralimpico di San Marino"

Prosegue l’Iniziativa "Costruiamo assieme il futuro Paralimpico di San Marino", promossa da Attiva-Mente sul tema dello Sport agonistico per le persone con disabilità, argomento oggetto anche di un’Istanza d’Arengo recentemente presentata dall’Associazione sammarinese. Dopo l'esito incoraggiante del primo incontro in termini di partecipazione e condivisione, siamo ad invitare la cittadinanza sabato 20 novembre alle ore 10.30 presso la Sala Montelupo di Domagnano, per un altro momento di confronto e discussione su come rilanciare, sviluppare e promuovere in modo adeguato, anche nel settore scolastico, lo Sport Paralimpico nella Repubblica di San Marino. Ospite del Dibattito, Melissa Milani Presidente del Comitato Paralimpico Emilia Romagna e Consigliere Nazionale Comitato Paralimpico Italiano. Un altro passaggio dunque il cui scopo, lo ribadiamo, è stabilire un dialogo costruttivo e propositivo, mettendo a fattor comune disponibilità e idee al fine di trovare assieme quegli elementi fondamentali e necessari a far conoscere e dare impulso a San Marino alla pratica dello Sport agonistico per le persone con disabilità. All'incontro invitiamo nuovamente con piacere le Autorità sammarinesi competenti in materia di Sport, il CONS, il Comitato Paralimpico Sammarinese e la Federazione Sammarinese Sport Speciali, ma è assolutamente aperto al contributo di tutti. Nel corso della riunione verrà presentato un altro bel Progetto paralimpico per disabilità cosiddette gravissime sostenuto da Attiva-Mente, da affiancarsi a quelli altrettanto importanti già attivi o in corso di attivazione avviati da alcune Federazioni sportive sammarinesi. Informiamo, infine, di aver già preso contatti con l’Avv. Luca Pancalli, Presidente del Comitato Paralimpico Italiano per definire il passaggio successivo de "Costruiamo assieme il futuro Paralimpico di San Marino". Modererà il dibattito Gloria Valentini.

c.s. Attiva-Mente

