Attiva-Mente: Sentire la libertà, un'esperienza che trasforma la vita

La libertà è un concetto che risuona profondamente in ognuno di noi. È un desiderio innato dell'anima umana, un'aspirazione a vivere senza limitazioni o costrizioni. Ma cosa significa davvero "sentire la libertà"? È un'esperienza che va oltre la semplice assenza di vincoli, e che può trasformare radicalmente la nostra vita.

Sentire la libertà non riguarda solo le circostanze esterne, ma è soprattutto uno stato d'animo interiore. È la consapevolezza di essere i creatori della nostra realtà, di avere il potere di prendere decisioni autentiche e di perseguire i nostri obiettivi senza paura o limitazioni. La libertà interiore si basa sulla fiducia in sé stessi e sulla capacità di abbracciare il cambiamento e l'incertezza. Quando ci sentiamo liberi all'interno, siamo in grado di affrontare le sfide della vita con coraggio e determinazione.

Spesso, la mancanza di libertà è autoimposta. Siamo prigionieri delle nostre convinzioni limitanti, delle paure che ci trattengono e delle aspettative degli altri. Sentire la libertà significa liberarsi da queste catene mentali. È un atto di coraggio che richiede auto-riflessione e auto-consapevolezza. Dobbiamo sfidare le nostre credenze limitanti, superare le nostre paure e imparare a vivere secondo i nostri valori più autentici. Quando abbandoniamo le aspettative degli altri e abbracciamo la nostra verità interiore, apriamo la porta a una libertà senza limiti.

Quando siamo in sintonia con ciò che ci rende veramente felici e soddisfatti, ci sentiamo liberi di perseguire i nostri sogni e di dare il meglio di noi stessi. Spesso, la società o le aspettative degli altri possono imporci un percorso che non rispecchia i nostri veri desideri. Sentire la libertà significa avere il coraggio di seguire il proprio cuore e di creare una vita che risuoni con la propria autenticità.

Sentire la libertà richiede, soprattutto, una scelta consapevole. Dobbiamo essere disposti a prendere il controllo delle nostre vite e a fare scelte che ci avvicinino alla libertà desiderata e possibile. Tuttavia, nel caso delle persone con disabilità non autosufficienti, tutto ciò non è sufficiente perché occorre che siano messe nelle condizioni di poter gestire la propria vita come tutte le altre persone. Attiva-Mente su questo punto specifico, profondo e del tutto fondamentale per il rispetto della dignità di ciascuno di noi, sta portando avanti da anni a San Marino un percorso serrato di sensibilizzazione sulla Vita Indipendente. Un tema che ci sta molto a cuore ed abbiamo pensato di legare l’edizione 2023 di “Tuttavia...che Spettacolo!” in qualche modo anche a questo aspetto, perché sentire la libertà, oggi più che mai, implica un'attenzione continua alle disuguaglianze e un impegno per promuovere un mondo più equo e giusto.

Nel corso della storia, la lotta per l'emancipazione e l'uguaglianza è stata una costante nella ricerca della libertà. Nell'era moderna, la consapevolezza sociale è cresciuta esponenzialmente, portando a un maggiore riconoscimento ovunque dei diritti umani, della diversità e dell'inclusione.

Acceleriamo insieme, dunque, anche verso nuovi traguardi di giustizia sociale, ti aspettiamo a Tuttavia…che Spettacolo! per "Feel the freedom".

Comunicato stampa

Attiva-Mente