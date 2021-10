Attiva-Mente: serata pubblica sul futuro dello Sport agonistico per persone con disabilità

L'Associazione Attiva-Mente invita la cittadinanza all'incontro "Costruiamo assieme il futuro Paralimpico di San Marino", che si terrà lunedì 25 ottobre alle ore 21.00 presso la Sala Montelupo di Domagnano. Una serata aperta al contributo di tutti sul Tema dello Sport agonistico per le persone con disabilità al quale sono stati invitati, tra gli altri, le Autorità competenti sammarinesi in materia, il Comitato Paralimpico Sammarinese e la Federazione Sammarinese Sport Speciali. Scopo dell'Iniziativa è stabilire un confronto costruttivo e propositivo, raccogliere disponibilità e idee per trovare assieme quella fiducia e quella condivisione, secondo noi elementi fondamentali e necessari, circa il rilancio, lo sviluppo e ogni altra decisione riguardante il futuro paralimpico sammarinese. Modererà la serata Gloria Valentini.

c.s. Attiva-Mente

