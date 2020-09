Attiva-Mente: si è riunita l'Assemblea dei soci

Lo scorso mercoledì 26 agosto si è tenuta l’Assemblea dei soci di Attiva-Mente durante la quale, oltre all’approvazione della relazione del Presidente e del Bilancio, si è proceduto all’elezione del nuovo Sindaco Revisore in sostituzione del compianto Maurizio Taddei. Successivamente, al termine della discussione generale, il Consiglio Direttivo ha deciso di chiamare a raccolta le persone con disabilità, le loro famiglie e le associazioni che si occupano di queste tematiche, per riflettere e confrontarsi al fine di avviare una nuova fase di impulso e di cooperazione. L’appuntamento è per giovedì 10 Settembre alle ore 21.00 presso la Palestra di Montegiardino. L’obiettivo è quello di instaurare un metodo di partecipazione e stabilire un percorso, capaci di fare crescere un movimento che sia in grado di rapportarsi con le Istituzioni (prioritariamente) e di rimettere al centro il tema della presa in carico e del rispetto dei diritti umani, civili e sociali delle persone con disabilità e di chi, eventualmente, le rappresenta (famiglia, tutore, associazioni, ecc.). Vogliamo ripartire da riflessioni già espresse in altre occasioni e da concetti e principi più volte ribaditi attinenti al rispetto di Trattati Internazionali sui Diritti Umani, che continuiamo a ritenere come fondanti per lo sviluppo di politiche sociali adeguate ed efficaci. L’auspicato rafforzamento del movimento di cui sopra, naturalmente dovrà maturare per passaggi e quindi per ulteriori momenti di discussione, confronto e condivisione. A tal riguardo, esporremo nel corso dell’incontro anche alcuni dettagli di una prossima Iniziativa fortemente significativa che intendiamo realizzare e che speriamo trovi l’interesse, l’appoggio e la collaborazione di molti.

Comunicato stampa

Attiva-Mente