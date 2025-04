Attiva-Mente: solidarietà e sostegno al Myanmar insieme a Baan Unrak

In seguito al devastante terremoto che ha colpito il Myanmar lo scorso 28 marzo, Attiva-Mente ha già effettuato un primo trasferimento di un piccolo aiuto economico a favore della comunità di Baan Unrak, attiva lungo il confine tra Thailandia e Myanmar. Baan Unrak non è una realtà sconosciuta a San Marino: nel novembre 2018, una sua delegazione – guidata dalla fondatrice Donata Dolci – fu ricevuta in Udienza ufficiale a Palazzo Pubblico dai Capitani Reggenti, ricevendo un riconoscimento per il prezioso impegno a favore dell’infanzia e delle persone vulnerabili in una delle aree più fragili del sud-est asiatico. A pochi giorni dal sisma, Baan Unrak ha attivato tre squadre di risposta rapida per portare aiuti concreti alle famiglie più colpite e isolate:

- un team di coordinamento a Bangkok per organizzare la logistica degli aiuti;

- un team operativo a Yangon per l’acquisto e la distribuzione dei beni di prima necessità;

- una squadra sul campo a Baan Unrak, che ha già iniziato ad attraversare il confine terrestre verso le zone colpite.

L’intervento umanitario si concentra in particolare su bambini e donne, spesso le prime vittime invisibili delle catastrofi. Grazie alla straordinaria rete solidale attivata, sono già stati distribuiti coperte, materassini, cibo a lunga conservazione, medicinali, kit sanitari, mascherine, zanzariere, sapone e vaccini antitetanici. In Myanmar, Baan Unrak opera in stretta collaborazione con organizzazioni e comunità locali, per garantire che gli aiuti raggiungano chi ha più bisogno. Un lavoro instancabile, che sta restituendo speranza e dignità dove sembrava rimanere solo devastazione. Per chi desidera offrire un sostegno concreto, è possibile effettuare una donazione sul conto dedicato della Fondazione Baan Unrak:



Nome dell’account: Baan Unrak

Banca: Siam Commercial Bank (SCB), Filiale di Sangklaburi

Numero di conto: 6792178220

Codice SWIFT: SICOTHBK

Indirizzo della banca:

199/1 Moo 3, Nonglu, Sangkhlaburi



Indirizzo della Fondazione:

Baan Unrak – Casa per bambini

99/1 Moo 1, Nonglu, Sangkhlaburi,

Kanchanaburi 71240, Thailandia

Attiva-Mente sta attualmente collaborando con Donata Dolci alla definizione di un progetto specifico da realizzarsi a fine anno, con la speranza di coinvolgere anche le istituzioni e altri soggetti sensibili della nostra Repubblica.

c.s. Attiva-Mente