Attiva-mente: "Tecnologie assistive, dall’ONU una risoluzione che riguarda anche San Marino"

L’Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha adottato per consenso la sua prima risoluzione specificamente dedicata all’accesso alle tecnologie assistive, segnando un passaggio importante nel riconoscimento del loro ruolo per l’autonomia, la partecipazione e l’inclusione di milioni di persone nel mondo. La risoluzione “Access to Assistive Technology” (A/80/L.110) è proprio di queste ore e richiama gli Stati alla necessità di garantire un accesso equo, sostenibile e a costi accessibili alle tecnologie assistive e di integrarle nelle politiche riguardanti, tra gli altri ambiti, salute, istruzione, lavoro e protezione sociale. Questo pronunciamento rappresenta soprattutto un’occasione per riportare l’attenzione su una questione che riguarda direttamente anche la Repubblica di San Marino. Una carrozzina adeguata, una protesi, un comunicatore, un apparecchio acustico, un lettore di schermo, un dispositivo per la mobilità o per il controllo dell’ambiente non sono semplicemente “ausili”. Possono rappresentare la differenza tra dipendere dagli altri e poter scegliere, tra essere esclusi e partecipare, tra avere formalmente un diritto e poterlo esercitare concretamente. È questa la prospettiva che emerge anche dalla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, che richiama espressamente le tecnologie assistive in diversi suoi articoli e le collega all’accessibilità, alla mobilità personale, alla comunicazione, all’abilitazione e riabilitazione, all’istruzione, al lavoro e, più in generale, alla possibilità di vivere con maggiore autonomia. La nuova risoluzione dell’Assemblea Generale rafforza questa impostazione e invita gli Stati ad affrontare il tema in maniera organica: non soltanto attraverso la disponibilità dei dispositivi, ma considerando anche accessibilità economica, informazione, valutazione dei bisogni, fornitura, adattamento, formazione all’utilizzo, manutenzione e continuità nel tempo. Un aspetto particolarmente significativo riguarda inoltre la richiesta di coinvolgere pienamente le persone che utilizzano tecnologie assistive e le organizzazioni che le rappresentano nella definizione delle politiche e delle decisioni che le riguardano. Nulla su di noi senza di noi deve valere anche quando si decide quali strumenti consentono alle persone di essere autonome. La risoluzione richiama inoltre l’importanza delle tecnologie assistive nella preparazione e nella risposta alle emergenze e ai disastri, un ambito sul quale Attiva-Mente sta cercando da tempo di promuovere una maggiore attenzione anche nel nostro Paese, affinché la sicurezza e i sistemi di emergenza siano realmente accessibili a tutti. Per questo riteniamo che l’iniziativa delle Nazioni Unite possa rappresentare anche per San Marino l’occasione per compiere una ricognizione complessiva del nostro sistema di accesso alle tecnologie assistive: quali strumenti vengono garantiti, con quali criteri e tempi, quanto sono realmente personalizzabili, quali bisogni rimangono scoperti e quanto le persone con disabilità partecipano alla definizione delle risposte che le riguardano. Non si tratta necessariamente di avere più tecnologia, ma di assicurare che ogni persona possa disporre della tecnologia giusta, quando ne ha bisogno e sulla base del proprio progetto di vita. L’innovazione diventa inclusione soltanto quando è accessibile a tutti.



c.s. Attiva-mente









