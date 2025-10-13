Attiva-Mente: "Tuttavia… si rinnova nel segno del 20° della CRPD"

Il Direttivo di Attiva-Mente ha deciso di non riproporre più la versione “che Spettacolo!” del progetto "Tuttavia...". È una decisione maturata con serenità e consapevolezza, frutto di una riflessione condivisa e di un percorso che sentiamo di aver portato a compimento nel modo più giusto. Diverse le ragioni che ci hanno condotti a questa scelta, ma su tutte prevale la sensazione che si sia chiuso un ciclo importante, ricco di significato, vissuto con entusiasmo e passione, e concluso, in accordo con la famiglia, nel modo più autentico: con una “chiusura” toccante e profonda, dedicata a Maurizio Taddei. Siamo convinti che Mauri abbia apprezzato questo quinquennio speciale, fatto di amicizia, di emozioni sincere e di quella energia che sapeva sempre accendere intorno a sé. Il suo ricordo resterà per sempre con noi, così come la gratitudine verso chi, in questi anni, ha creduto e partecipato a questa avventura, rendendola molto più di un evento: una testimonianza viva di comunità e di umanità. Sia chiaro, questa conclusione non è una fine, bensì una trasformazione. Continueremo a dare vita a nuove iniziative, con formule diverse ma con lo stesso spirito inclusivo, vivace e profondo che da sempre contraddistingue il nostro impegno. Sin dalla prima edizione, ormai quindici anni fa, il progetto si è da subito ispirato alla Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti delle Persone con Disabilità, rimanendo nel tempo uno strumento prezioso per promuovere consapevolezza, partecipazione e diritti. La Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità (CRPD) è per noi la cartina di tornasole di ogni azione. È ciò che ci guida e ci ispira. È il faro che, nel tempo, ci ha spinto a evolverci da associazione sportiva a realtà impegnata nella promozione della Vita Indipendente, una scelta maturata per coerenza, e per prendere le distanze da dinamiche ambigue che, in quel settore, si sono rivelate in tutta la loro evidenza e che, purtroppo, non appartengono solo al passato. Guardiamo con entusiasmo e responsabilità al 2026, anno in cui ricorre il ventesimo anniversario dell’adozione di detto Trattato Internazionale. Un anniversario importante, che intendiamo celebrare attraverso un programma di iniziative capace di mettere al centro i principi che hanno ispirato la nostra nascita e continuano a motivare il nostro impegno: autodeterminazione, dignità, uguaglianza e partecipazione piena alla vita della comunità. Già nel 2016 avevamo ricordato il decennale della CRPD, e dieci anni dopo sentiamo ancora più forte il dovere di rinnovare quel messaggio. Perché la CRPD non è solo un documento internazionale: è un manifesto di civiltà, un impegno concreto verso un mondo più giusto e accessibile per tutti. Con questo spirito, e con profonda gratitudine verso chi continua a seguirci, a sostenerci e a credere nei nostri progetti, apriamo un nuovo capitolo del nostro cammino. Diverso nella forma, ma identico nello spirito: quello di chi non smette mai di immaginare spazi di libertà, di bellezza e di diritti.

c.s. Attiva-Mente










