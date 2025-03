Attiva-mente. Un nuovo inizio per la mobilità e l’autonomia!

Con la primavera alle porte e la Pasqua che si avvicina, simbolo di rinascita e speranza, vogliamo dare nuova energia al nostro impegno. Abbiamo bisogno del vostro aiuto per compiere un ultimo, fondamentale passo: acquistare un pulmino attrezzato e sicuro, che permetta a tante persone con disabilità di muoversi liberamente e vivere appieno la quotidianità. Il nostro attuale veicolo non è più all’altezza delle esigenze di chi lo utilizza. Manca poco per realizzare questo obiettivo: un ultimo sforzo può fare la differenza!

Se puoi, sostienici con una donazione e condividi questo messaggio: ogni gesto conta!

Come donare:

Conto intestato ad Associazione Attiva-Mente presso la Banca Sammarinese di Investimento

IBAN: SM57Q0328709803000030318428

Causale: Donazione per acquisto pulmino

Info: contatto@attiva-mente.info

Whatsapp 337 1010500

Grazie di cuore a chi ci ha già sostenuto!

Il Consiglio Direttivo



