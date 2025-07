Attiva-Mente. Una fotografia reale della disabilità a San Marino: presentiamo un’Istanza d’Arengo per colmare il vuoto statistico

Un’Istanza d’Arengo per chiedere la realizzazione di indagini statistiche nazionali ufficiali, periodiche e accessibili sulla disabilità nella Repubblica di San Marino. Nonostante l’adesione alla Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità, nel nostro Paese mancano ancora dati pubblici aggiornati e completi che descrivano la reale condizione di vita delle persone con disabilità. Senza numeri non c’è conoscenza. Senza conoscenza, non può esserci né equità né programmazione. L’istanza chiede che le rilevazioni siano condotte in collaborazione con le associazioni rappresentative, coinvolgano direttamente le persone con disabilità e le loro famiglie, e forniscano informazioni cruciali su accesso a scuola, lavoro, sanità, sport, trasporti, assistenza, barriere e qualità della vita. Un passo necessario per una Repubblica più consapevole, giusta e inclusiva.

Dettagli per la sottoscrizione al link: https://www.attiva-mente.info/progetti/cultura/istanze-d-arengo/istanza-d-arengo-affinché-vengano-realizzate-indagini-statistiche-nazionali-sulla-disabilità

Tutti i collegamenti per visionare e sottoscrivere anche le altre Istanze d'Arengo promosse dalla nostra Associazione sono disponibili nella homepage del sito:





C.s. Consiglio Direttivo di Attiva-Mente