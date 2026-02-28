Attiva-Mente: una mappa sull’accessibilità nella Repubblica

Nasce oggi San Marino Accessibile, la prima mappa civica e collaborativa dedicata all’accessibilità del territorio sammarinese. Un progetto per segnalare le barriere, valorizzare i luoghi resi accessibili e accompagnare i miglioramenti in corso. È una mappa interattiva per tutti. Cittadini, famiglie, associazioni e operatori possono infatti segnalare autonomamente barriere architettoniche o ostacoli alla fruizione degli spazi. La mappa utilizza tre indicatori semplici e immediati:

Barriera – ostacoli che limitano l’accesso o l’autonomia

In corso – situazioni in miglioramento o interventi avviati

Accessibile – luoghi resi fruibili e inclusivi

Ogni segnalazione rappresenta un contributo alla costruzione di una cultura diffusa dell’accessibilità e può essere accompagnata da una descrizione e, se lo si desidera, da una fotografia. Ogni contributo viene verificato prima della pubblicazione: l’obiettivo non è creare polemiche, ma generare consapevolezza e miglioramento concreto. Sui dispositivi desktop, posizionando il mouse sul punto è possibile visualizzare immediatamente l’immagine associata alla segnalazione. La mappa è consultabile anche da smartphone, ma offre un’esperienza di navigazione più completa da computer o tablet. Al momento sono già state inserite le sedi delle Giunte di Castello, le cui criticità erano state evidenziate nei mesi scorsi, e tre esempi reali per ciascun indicatore. L’accessibilità non riguarda soltanto le persone con disabilità. Riguarda chiunque: anziani, bambini, famiglie che vivono o che visitano il nostro territorio. La mappa è uno strumento civico, uno spazio di collaborazione. È un passo concreto verso una comunità più inclusiva. Una Repubblica accessibile è una Repubblica più giusta, più moderna, più accogliente. Qui il link alla pagina: https://www.attiva-mente.info/progetti/cultura/san-marino-accessibile

Partecipa anche tu. Costruiamo insieme una Repubblica più accessibile.



c.s. Attiva-Mente











