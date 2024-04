Attiva-Mente: Una piccola biblioteca al servizio dell'inclusione e della conoscenza

Attiva-Mente San Marino Allegati 14:55 (25 minuti fa) a Ccn: me Attiva-Mente, nell’ambito delle iniziative programmate per ventesimo anniversario di attività sociale, è lieta di annunciare una nuova iniziativa dedicata alla promozione della conoscenza e della sensibilizzazione sui diritti delle persone con disabilità e sulla disabilità in generale. Presentiamo la nostra piccola biblioteca: un archivio di libri nuovi che coprono una vasta gamma di argomenti. La nostra raccolta comprende, infatti, testi sia accademici che divulgativi, offrendo una prospettiva ampia e approfondita su questioni cruciali quali vita indipendente, accessibilità, inclusione sociale e molto altro ancora. Abbiamo selezionato una prima serie di titoli di grande valore, già disponibili presso la nostra Sede organizzativa, e che ora mettiamo a disposizione di chiunque sia interessato ad approfondire queste tematiche. Siamo grati a tutti coloro che vorranno sostenere e collaborare all'ampliamento e alla miglior gestione possibile di questo progetto, che rappresenta a nostro avviso un importante passo avanti verso una società più inclusiva e consapevole. Per richiedere in prestito i libri è sufficiente contattare l'associazione. I nostri volontari saranno lieti di assistervi nella procedura di consegna. L'accesso alla conoscenza è fondamentale per promuovere una cultura dell'inclusione e del rispetto reciproco, ci impegniamo a rendere questa conoscenza il più accessibile possibile a tutti. Invitiamo tutti coloro che sono interessati a esplorare e approfondire il tema della disabilità a visitare la pagina dedicata che abbiamo allestito sul nostro sito. (https://www.attiva-mente.info/libri/scaffale-libri). Per ulteriori informazioni vi invitiamo a contattarci al 337 1010500 o tramite email scrivendo a contatto@attiva-mente.info Unisciti a noi nel nostro impegno per un mondo più inclusivo e informato!"

cs Attiva-Mente

