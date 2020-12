Attiva sul portale www.gov.sm la funzione “Dichiarazione Trasmissione Ricavi ADTR”

La Direzione Generale della Funzione Pubblica informa che è ora attivo sul portale www.gov.sm il servizio SMAC “Dichiarazione Trasmissione Ricavi ADTR”, precedentemente presente su www.pa.sm . Gli utenti potranno accedervi dalla home page del portale, nella sezione “servizi online” alla voce “Sportello Unico Attività Produttive”, in cui verranno progressivamente attivati servizi alle attività economiche, oppure direttamente al link: https://www.gov.sm/articoli/SMAC---Dichiarazione-Trasmissione-Ricavi-ADTR.html Oltre al collegamento per l’accesso al servizio degli utenti già precedentemente registrati, si potranno trovare lì anche il manuale operativo a chiarimento di dubbi nell’uso dell’applicativo o per le istruzioni su come registrarsi quali nuovi utenti, nonché i contatti a cui rivolgersi in caso di necessità. Per informazioni ulteriori rivolgersi a Servizio San Marino Card c/o Segreteria di Stato per le Finanze ed il Bilancio ai numeri 0549-88.26.98 - 88.32.97 o via e-mail: info@sanmarinocard.sm . E’ inoltre attivo il Numero Verde: 800-220808



