Attivamente: lunedì 25 ottobre "Costruiamo assieme il futuro Paralimpico di San Marino"

"Costruiamo assieme il futuro Paralimpico di San Marino", è il titolo dell'incontro promosso dall'Associazione Attiva-Mente che si terrà lunedì 25 ottobre alle ore 21.00 presso la Sala Montelupo di Domagnano. Una serata aperta a tutti sul Tema dello Sport agonistico per le persone con disabilità al quale sono invitati, tra gli altri, le Autorità competenti sammarinesi in materia, il Comitato Paralimpico Sammarinese e la Federazione Sammarinese Sport Speciali. Scopo dell'Iniziativa è dare impulso a un confronto costruttivo e propositivo tra le parti e raccogliere le disponibilità, i contributi e le idee per trovare assieme la fiducia, le risposte e l'equilibrio che sin qui è sembrato venir meno. L'Associazione Attiva-Mente, che sull’argomento ha recentemente presentato un’Istanza d’Arengo, considera fondamentale che qualsiasi sviluppo o decisione riguardante il futuro paralimpico sammarinese debba essere condiviso con tutti. Modererà la serata Gloria Valentini.

c.s. Attiva-Mente