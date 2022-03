Attivato dal Comune di Riccione lo sportello informativo per i cittadini ucraini

Il Comune di Riccione ha messo a disposizione dei cittadini ucraini uno sportello informativo a cui sarà possibile accedere sia recandosi personalmente che previo contatto telefonico al numero dedicato 3316670095. Tutte le informazioni saranno anche disponibili sul sito del comune di Riccione (www.comune.riccione.rn.it) dove verrà pubblicato un volantino, tradotto in lingua ucraina, con le principali indicazioni. Lo sportello sarà operativo da domani pomeriggio in viale Lazio (vicino la Biblioteca - il locale è lo stesso che il Comune ha messo a disposizione per l'Unicef) e avrà i seguenti orari: lunedì, mercoledì, venerdì ore 9.30-12; martedì e giovedì ore 16-18. Saranno presenti due mediatori culturali che forniranno informazioni sul percorso che ogni cittadino ucraino dovrà fare per soggiornare regolarmente sul territorio italiano. Si daranno informazioni anche riguardo all'assistenza sanitaria, l'inserimento dei minori nelle scuole, il sostegno alimentare da parte delle Caritas e del vestiario da parte del CAV (Centro Aiuto alla Vita). Il numero di riferimento dello sportello è: 3316670095. "L'amministrazione comunale di Riccione e il settore Servizi alla Persona sono in prima linea nell'affrontare questa nuova emergenza e garantire l'accoglienza ad un popolo in fuga dalla guerra - ha detto l'assessore ai Servizi alla Persona, il vice sindaco, Laura Galli -. Il coordinamento delle azioni di di accoglienza è ovviamente in capo alla Prefettura, come Comuni possiamo metterci a disposizione per tutto quello che è l'informazione a cittadini ucraini e alla donazione di generi di prima necessità, anche con l'aiuto della Caritas e Papa Giovanni. Sono certa della risposta solidale dei cittadini riccionesi, oggi infatti ho incontrato i presidenti di tutte le federazioni sportive e delle scuole di musica presenti in città e tutti si sono detti disponibili ad assicurare ai bambini e ragazzi in fuga dalla guerra la possibilità di praticare un'attività. A loro va il mio sentito ringraziamento. La risposta corale è la migliore arma contro un'ingiustizia insensata che colpisce tante famiglie e tanti bimbi.

Cs Comune di Riccione