Attivato un servizio telematico per richiedere la ricetta direttamente via WEB

Dalla giornata odierna, lunedì 6 aprile, è attivo il servizio on-line per gli assistiti che abbiano bisogno di richiedere prestazioni ai Centri Sanitari. Il servizio permette di richiedere le prestazioni dal proprio computer, tablet o smartphone senza doversi recare al Centro Sanitario evitando spostamenti, file o attese al telefono. Per utilizzare il servizio è sufficiente collegarsi al sito web dell’ISS, www.iss.sm, ed entrare nella sezione “servizi on-line” direttamente dalla home page, oppure digitare direttamente l’indirizzo internet servizionline.iss.sm. Al momento sono state attivate le richieste per il rinnovo della Ricetta Ordinaria e per il rinnovo della Ricetta Ripetitiva. La richiesta compilata elettronicamente online verrà inviata al Medico di Medicina Generale che verificata la correttezza, potrà emettere la nuova ricetta. L’assistito potrà sempre verificare lo stato di avanzamento della propria richiesta direttamente sulla pagina online o nel caso avesse lasciato la propria email, ricevendo una notifica nella posta elettronica. Quando la richiesta risulterà evasa, potrà recarsi direttamente in farmacia munito di Cartazzurra o Carta d’Identità, per il ritiro dei farmaci. Oltre alla ricetta ripetitiva e alla ricetta ordinaria, successivamente verranno attivate altre richieste di prestazioni sanitarie che saranno prontamente comunicate all’utenza.

