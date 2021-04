Attivazione corso di formazione “Quali voci per quali libri?”

Le operatrici della Ludoteca Pologioco, nell’ambito delle attività ludiche e socio culturali del servizio, hanno il piacere di informare che da martedì 27 aprile a mercoledì 26 maggio si svolgerà il corso di formazione “Quali voci per quali libri?” tenuto dall’esperta Alessia Canducci, rivolto a 30 futuri lettori volontari di San Marino. Tale iniziativa rientra nel progetto “Lettura ad Alta Voce”, la cui finalità è quella di promuovere la lettura e avvicinare i bambini e i ragazzi, fin dalla tenera età, ai libri. Il bando “A.A.A. Cercasi lettori volontari...”, patrocinato dalla Segreteria di Stato Istruzione e Cultura, ha suscitato notevole interesse con l’adesione di ben 141 candidati (di cui 10 italiani) desiderosi di offrire il proprio tempo a favore dei bambini e della cultura, e pronti a cogliere questa opportunità considerata la rilevante competenza riconosciuta alla formatrice che vanta anni di esperienza in questo settore. Il corso offre la possibilità, a persone che provengono da ambiti, professionalità ed esperienze diverse, di approfondire il mondo della letteratura per l’infanzia e della lettura ad alta voce, fornendo una base comune da cui partire per creare un gruppo di lettori volontari. Tali lettori diventeranno una preziosa risorsa in quanto si dedicheranno alla realizzazione di iniziative e alla collaborazione ad eventi sul territorio, favorendo così la diffusione della lettura ad alta voce ad altri adulti/genitori. In futuro, considerato il grande consenso riscontrato, vorremmo cogliere, come risorsa, questa volontà di partecipazione all’iniziativa di tutti i candidati attraverso ulteriori corsi di formazione, affinché si consolidi come realtà permanente. Un ulteriore auspicio è che, in futuro, questa iniziativa contribuisca alla concretizzazione dell’intero progetto il quale prevede l’apertura di una biblioteca dedicata a bambini/e e ragazzi/e. Ringraziamo per il sostegno e la collaborazione la Giunta di Castello di Città di San Marino che, valorizzando l’importanza delle sinergie fra enti di territorio, ha favorito l’attuazione di questo progetto a favore del paese, concedendo lo spazio per il corso di formazione. A disposizione per maggior informazioni, si allega documento del progetto “Lettura ad alta voce”.

c.s. Ludoteca Pologioco