Attivazione del Corso di Formazione Preventiva per l’accesso ai rapporti di pubblico impiego – Edizione 2025

La Direzione Generale della Funzione Pubblica (DGFP) comunica l’avvio dell’edizione 2025 del Corso di Formazione Preventiva per l’accesso ai rapporti di lavoro nel Settore Pubblico Allargato, organizzato dal Centro di Formazione Professionale (CFP). L’iniziativa è finalizzata al conseguimento dell’attestazione di idoneità prevista per i soggetti non già dipendenti dell’Amministrazione che intendano intraprendere rapporti di lavoro con il Settore Pubblico Allargato, con esclusione dei profili relativi alla professione docente e alle professioni sanitarie e socio- sanitarie. Si ricorda che, ai sensi dell’art. 67 della Legge n. 188/2011, l’attestazione di idoneità conseguita al termine del percorso formativo, conferisce la priorità nell’accesso alle posizioni di pubblico impiego per le quali tale formazione sia prevista, rispetto ai soggetti privi di tale requisito. Il corso si propone di fornire ai partecipanti le conoscenze di base per l’inserimento lavorativo all’interno dell’Amministrazione: in particolare, il percorso formativo, della durata complessiva di 20 ore, si articola in moduli dedicati rispettivamente al funzionamento degli Organi dello Stato, alla struttura dell’Amministrazione, alle regole di condotta, alla documentazione e ai procedimenti amministrativi, alla trasparenza e all’ordinamento contabile dello Stato, nonché agli aspetti relativi alla sicurezza e alla salute nei luoghi di lavoro. La partecipazione a tutti i moduli o solo ad alcuni di essi varia in funzione del profilo di ruolo che si vorrebbe ricoprire. L’ordinamento didattico, comprensivo di tutte le informazioni, è pubblicato sul sito del CFP https://www.cfp.sm/on-line/home/corsi-di-seconda-formazione/corso-di-formazione-preventiva-per- laccesso-a-rapporti-di-lavoro-nel-settore-pubblico-allargato.html. La domanda d’iscrizione può essere effettuata da lunedì 21 luglio ed entro le ore 18:00 del giorno giovedì 18 settembre 2025 attraverso l’applicativo “IOL – Istanze On Line” accessibile tramite il portale dei servizi online della Pubblica Amministrazione dal sito www.gov.sm. Per qualsiasi ulteriore informazione è possibile contattare la segreteria del CFP al numero 0549 885721 oppure inviare un’e-mail all’indirizzo info.cfp@pa.sm.

c,s. DIREZIONE GENERALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA