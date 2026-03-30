Attività di potatura prorogate al 10 aprile

L’Ufficio Gestione Risorse Ambientali ed Agricole (UGRAA), considerato l’andamento meteo-climatico con precipitazioni nevose anche a bassa quota e temperature al di sotto delle medie stagionali, concede una proroga per le attività di potatura fino al 10 aprile 2026. Ai sensi dell'art. 30 della Legge 16 n. 126/1995 “Legge quadro per la tutela dell’ambiente, la salvaguardia del paesaggio, della vegetazione e della flora” e successive modifiche, prima di procedere è necessario un confronto con il Servizio Vigilanza Ecologica per verificare lo stato di ripresa vegetativa delle alberature. Resta fermo l’obbligo di richiedere l’autorizzazione alla potatura per le specie tutelate, come previsto dall’art. 33 della stessa Legge. L’UGRAA resta a disposizione per eventuali chiarimenti.

C.s. - UGRAA







