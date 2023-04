Attività e formazione specialistica di alto livello in chirurgia robotica

Attività chirurgica e formativa di alto livello in chirurgia robotica per il personale delle equipe chirurgiche dell’Istituto per la Sicurezza Sociale della Repubblica di San Marino. È quanto ha autorizzato il Congresso di Stato, su richiesta del Comitato Esecutivo ISS, e che riguarda l’avvio di una collaborazione fattiva e operativa con alcuni tra i massimi esperti italiani in chirurgia robotica nei rispettivi ambiti specialistici. Si tratta di attività chirurgica e interventistica, che viene svolta da parte del Professor Michele Gallucci, Esperto in Endourologia, Professore dell’Università “La Sapienza” di Roma e specialista in Urologia oncologica; del Professor Enrico Vizza, professore dell’Università “La Sapienza” di Roma, Presidente della Società Italiana di Endoscopia Ginecologica e Direttore della UOC Ginecologia Oncologica e Centro di Onco Fertilità IRCCS Istituto Nazionale Tumori Regina Elena Roma; e del Professor Francesco Facciolo, professore dell’Università “La Sapienza” di Roma e Direttore dell’Unità di Chirurgia Toracica dell’Istituto Nazionale Tumori Regina Elena di Roma. I tre professionisti, di chiara fama internazionale, saranno periodicamente a San Marino per svolgere interventi di chirurgica robotica di alta complessità specialistica di loro competenza. “Sono grato di questa importante attività offerta alle equipe chirurgiche del nostro Ospedale di Stato – spiega il Direttore della UOC di Chirurgia dell’Istituto per la Sicurezza Sociale Giovanni Landolfo –. Sono convinto che solo l’adeguamento tecnologico e l’investimento sulle risorse umane possano elevare il nostro sistema sanitario agli stessi standard di cura che si trovano nei centri d’eccellenza di altri paesi. Le professionalità che daranno un contributo importante a settori specialistici in corso di sviluppo sono certo che contribuiranno a farci raggiungere risultati in termini di qualità, efficacia e sicurezza a beneficio di tutti coloro che ne avranno bisogno sia sul fronte urologico che su quello polmonare”. “L’attenzione che da sempre l’ISS dedica all’attività ginecologica, grazie a queste importanti collaborazioni trova nuovo impulso – spiega la Direttrice della UOC Ostetricia e Ginecologia Miriam Farinelli –. Sono particolarmente soddisfatta di poter ampliare ulteriormente gli strumenti al servizio della chirurgia femminile, con particolare attenzione anche all’ambito oncologico.” “L’accordo raggiunto con i professori Gallucci, Vizza e Facciolo, che ringrazio sentitamente – dichiara il Direttore Generale dell’ISS, Francesco Bevere – è estremamente vantaggioso per l’Istituto e consente di far compiere ulteriori passi in avanti alla complessiva attività chirurgica in campo oncologico, garantendo al tempo stesso, a chi si rivolge all’Ospedale di Stato di San Marino, i migliori e più elevati standard qualitativi in ambito tecnico-chirurgico, anche tenuto conto della collaborazione con le rispettive realtà ospedaliere presso cui gli specialisti lavorano quotidianamente. L’ampliamento della disponibilità di questi servizi specialisti in campo oncologico dimostra ancora una volta l’attenzione dell’ISS verso i bisogni dei cittadini e l’impegno continuo a migliorare dal punto di vista tecnologico e tecnico-specialistico i servizi di assistenza nell’area della chirurgia oncologica”.

