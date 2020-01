Atto vandalico ai danni del sindaco di Cattolica, la solidarietà di Riziero Santi

L'atto vandalico del taglio delle gomme dell'auto, dal sapore intimidatorio, subito dal collega sindaco del Comune di Cattolica, Mariano Gennari e' un fatto grave e come tale va condannato da tutta la comunità. Al collega Mariano va tutta la mia solidarietà, certo di interpretare il sentimento di tutta l'assemblea dei Sindaci della Provincia di Rimini. I Sindaci non si fanno intimorire. Siamo tutti insieme vicini al nostro collega Mariano, in attesa che le indagini facciano il loro corso e che le autorità possano trovare gli autori di questo vile gesto.

c.s. Riziero Santi, Presidente Provincia di Rimini