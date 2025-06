Attraverso l'iniziativa "Libri in dono" donati dall'Università di San Marino circa 3.000 volumi sulla storia sammarinese

Estesa fino a inizio settembre la distribuzione delle opere su vicende e caratteristiche del Titano, curata dal Dipartimento Storico e Giuridico

Sono stati circa 3.000 i libri dell’Università degli Studi della Repubblica di San Marino donati il 6 giugno scorso, nell’ambito di una specifica giornata dedicata alla distribuzione gratuita dei volumi, e nelle due settimane successive, quando sono state assecondate ulteriori e spontanee richieste. In media, escludendo il sabato e la domenica, sono state consegnate attorno alle 300 copie ogni giorno. Visto l’interesse, la consegna dei volumi ideata e realizzata dal Dipartimento Storico e Giuridico è stata estesa e proseguirà fino al 1° settembre, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8 alle 14, a eccezione del periodo che va dall’11 al 16 agosto. A disposizione, fino a esaurimento, i primi quaranta titoli della collana “Quaderni” del Centro Sammarinese di Studi Storici. Nei testi vengono affrontati temi come l’economia del Titano dal Basso Medioevo all’Ottocento, le dinamiche patrimoniali e la stratificazione sociale nel XVII e XVIII secolo, il sindacato e la politica nell’età contemporanea, il clima e la meteorologia nel Settecento, la popolazione e le parentele in epoca moderna. Gli approfondimenti coinvolgono fra i vari argomenti turismo, commercio, istruzione, cultura, sanità e non solo. L’elenco completo delle opere può essere consultato sul sito www.unirsm.sm nella pagina dell’iniziativa svolta il 6 giugno, dal titolo “Libri in dono”. Si trova nella sezione “eventi”, alla quale si accede dal menù grigio nella parte alta della homepage. L’Ateneo di San Marino, oltre a mettere a disposizione i volumi con l’obiettivo di diffondere ricerca storica e conoscenza nella comunità e oltre, supporta gli interessati al ritiro gratuito delle opere con informazioni e spunti offerti dallo staff della biblioteca universitaria. La consegna avviene nella sede di via Salita alla Rocca 44, nel centro storico. Non vengono forniti contenitori (buste, scatole o simili) per il trasporto dei testi. I libri sono stati pubblicati dal 1993 in avanti. Il Dipartimento Storico e Giuridico organizza da oltre tre decenni, fra le varie iniziative, un dottorato di ricerca in Scienze Storiche curato dalla Scuola Superiore di Studi Storici. Fanno parte del consiglio scientifico accademici come Luciano Canfora, Maurice Aymard, Paulo Butti de Lima, Laura Barletta e Franco Cardini.

C.s. Università di San Marino