Attrazioni natalizie e avvio saldi a San Marino Outlet in attesa dell'arrivo della Befana.

La magia delle feste continua ad avvolgere San Marino Outlet con attrazioni gratuite disponibili tutti i giorni fino all’Epifania. Con l’avvio del nuovo anno scatteranno anche i saldi: da venerdì 2 gennaio in tutte le boutique di San Marino Outlet sarà possibile trovare e sconti fino al 50% sui prezzi outlet, per uno shopping ancora più conveniente. Se i saldi faranno la gioia dei più grandi, a far felici i bambini e tutta la famiglia saranno la pista di ghiaccio di 200 mq (attiva fino a domenica 11 gennaio), la pista Bumper, per scontri ghiacciati a suon di musica e l’Ascensore di Babbo Natale, pensato per condurre i visitatori in un incantevole viaggio interattivo tra sogni, luci e fantasia. Martedì 6 gennaio, inoltre, a San Marino Outlet arriverà la Befana: dalle 15:00 alle 19:00 un pomeriggio di festa con truccabimbi, Dj set e baby dance. E a tutti coloro che ne faranno richiesta compilando il form disponibile sul sito di San Marino Outlet (https://www.sanmarinooutlet.com/eventi/la-calza-della-befana/) la Befana consegnerà una calza in omaggio.

c.s. San Marino Outlet

