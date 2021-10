AttvaMente San Marino: Buona la prima

AttvaMente San Marino: Buona la prima.

Dagli interventi dei relatori e delle persone in sala durante l'incontro sul futuro dello Sport Paralimpico sammarinese, ci pare di poter rilevare positivamente in primo luogo, la volontà unanime di superare assieme questo frangente infelice, figlio di un’era paralimpica buia, glaciale nei rapporti interpersonali e di relazione tra gli enti competenti e fallimentare sotto il profilo delle attività svolte e dei risultati. Dispiace non aver potuto confrontarsi serenamente con qualche rappresentante del Comitato Paralimpico Sammarinese (CPS) che ha declinato, evidentemente, il nostro invito al dialogo per comprendere e ad eventualmente superare le problematiche esistenti, preferendo continuare a sfuggire e darsi alla macchia. Quanto potrà durare questa situazione di crescente solitudine e latitanza non lo sappiamo, ma il suo destino non potrà essere molto diverso da quello del mucchietto di neve sul versante del bosco in ombra non appena compare il sole. Malgrado tutto, però, il nostro appello al confronto rimane aperto e l'invito sempre valido. Tornando al dibattito di ieri sera, da più parti sono state avanzate delle proposte che si spera trovino attuazione e concretezza nel più breve tempo possibile: è stato annunciato un lavoro di rifinitura e integrazione della disciplina legislativa che regola lo Sport laddove la si ritiene carente, sono stati elencati alcuni Progetti che coinvolgono e coinvolgeranno a livello agonistico atleti sammarinesi con disabilità, e sono state proposte altre iniziative, ad alcune delle quali sarà dato pubblico conto e efficacia già nelle prossime settimane. Diverse riflessioni, inoltre, sono state svolte rispetto alla volontà di perseguire parallelamente a quanto sopra, un percorso democratico di partecipazione ai sensi dello Statuto vigente del CPS se non fosse che, tale documento, pare sia misteriosamente scomparso anche dal sito internet dove sin dalle origini era pubblicato. In definitiva, nonostante la defezione del CPS, giudichiamo in modo positivo questa prima riunione aperta a tutti, laboratorio di idee e di soluzioni condivise. Reputiamo doveroso pertanto rivolgere un sentito ringraziamento a coloro che hanno partecipato: dal Segretario di Stato allo Sport Teodoro Lonfernini, ai rappresentanti del Comitato Esecutivo del CONS, delle Federazioni sportive sammarinesi, in particolare la Federazione Sammarinese Sport Speciali, volontari ed amici della nostra Associazione, compresi coloro che impossibilitati ad esser presenti hanno seguito il dibattito sulle piattaforme d’ascolto digitali. Comunichiamo già un prossimo incontro all'insegna della collaborazione, con ospite Melissa Milani, Presidente del Comitato Paralimpico della Regione Emilia Romagna.

Grazie a tutti



