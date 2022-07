Auditi dal garante i direttori delle testate giornalistiche quotidiane

Nell'ambito delle audizioni formali dei soggetti di interesse del campo di competenze ad essa attribuito dalla Legge, l'8 luglio 2022 il Consiglio dell'Autorità Garante per l'Informazione, presieduto da Francesco Bongarrà, ha audito in sede formale i direttori responsabili dei giornali quotidiani della Repubblica di San Marino. Nel corso dell'incontro, i direttori responsabili dei quotidiani sammarinesi hanno esposto all'Autorità l'organizzazione del lavoro dei loro giornali, evidenziando le criticità che caratterizzano la realtà della carta stampata sammarinese. Il Consiglio ha assicurato la propria massima attenzione per la stampa quotidiana sammarinese. Essa assolve alla fondamentale funzione di offrire informazione verso il Paese in maniera professionale, completa e rispettosa delle leggi vigenti e dei diritti dei cittadini, e deve rappresentare una preziosa vetrina della Repubblica verso il panorama esterno.