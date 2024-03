Audizioni e casting di ballerini e performer per Aquafan (Riccione)

Aquafan alla ricerca di nuovi talenti. La direzione del parco acquatico più famoso d’Europa e la regista Elena Ronchetti stanno già cercando i ragazzi del cast artistico per la stagione 2024 di Aquafan (Riccione), che tornerà aperto al pubblico dal 1° giugno. Le audizioni per scovare ballerini e performer sono in programma Sabato 13 Aprile, dalle ore 10:00, presso l’Oltremare Theatre di Riccione (viale Ascoli Piceno, 6 – Riccione). Si cercano ballerine/i e performer residenti o con appoggio tra Rimini/Pesaro e zone limitrofe. E’ richiesta versatilità nei diversi stili di danza jazz funk e modern e grande espressività. Ulteriori capacità artistiche saranno tenute in considerazione. Per partecipare alle audizioni è richiesta disponibilità dalle ore 9:00 (momento della registrazione) alle ore 17:30, ed è consigliato indossare un abbigliamento idoneo che metta in risalto la propria fisicità e presenza scenica. PERIODO DI LAVORO Dal 1° Luglio al 31 Agosto (con disponibilità dal 25 Giugno in avanti). ISCRIZIONI AL CASTING Per poter partecipare all’audizione è obbligatorio inviare la propria candidatura all’indirizzo e-mail castingaqf@gmail.com con allegato il curriculum artistico, uno showreel con link a Youtube e due foto (1 figura intera e 1 in primo piano). E’ importante indicare nella mail: Nome, Cognome, Data di nascita, Recapito telefonico, Domicilio ed eventuale appoggio nelle vicinanze. Le iscrizioni dovranno essere fatte entro e non oltre Domenica 7 Aprile 2024.

cs Rita Celli Pr, Press Office & Social Media