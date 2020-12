Auguri dall'Unione Sammarinese Commercio e Turismo

Auguri di buon Natale ai nostri Associati e a tutti gli Operatori che rappresentano l'economia reale di questo Paese, attività piccole o grandi, formate da famiglie che con coraggio e caparbietà continuano a lottare e a credere nella propria impresa affrontando ogni giorno le 1000 difficoltà come in una corsa ad ostacoli. A loro vanno i nostri migliori auguri nella convinzione che ne usciremo più “grandi” e rafforzati con la consapevolezza che lo spirito imprenditoriale, l'estro e la volontà dimostrata in questo anno che sta per concludersi, sarà la base per la nostra ripartenza.

Auguri di buon Natale alle nostre Istituzioni, tutte, senza distinzione di colore o bandiere, che possano trovare sotto l'albero, al posto dei soliti pacchi regalo, buon senso in grande quantità, coraggio per istituire le Commissioni d'Inchiesta su qualsiasi argomento “opaco” ad iniziare dai Fondi Pensione prima di pensare a qualsiasi altra riforma, la volontà di “toccare” chi ha lucrato alle spalle di tutte le famiglie perché deve subire un giusto processo e restituire il maltolto alla collettività, la volontà di riempire di contenuti concreti le parole “giustizia”, “equità” e “solidarietà” con un unico obiettivo: nessuno deve essere lasciato indietro!

Auguri a tutti Noi e che la fine di questo anno “particolare” possa farci riflettere sul senso della parola Comunità così cara alle generazioni passate ma con la consapevolezza che dovremo lavorare per restituirla con nuova linfa e vigore alle generazioni future.

Buon Natale e uno spumeggiante anno nuovo



