Auguri di buon lavoro alla CSD ONU.

Desideriamo formulare pubblicamente i più sinceri auguri alla Commissione sammarinese per l’attuazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità insediatasi lo scorso 28 Gennaio, composta anche da una rappresentanza della nostra associazione e che sarà presieduta da Patrizia Gallo. Si tratta di un organismo con compiti di cui alla denominazione e di promozione e tutela dei diritti umani nel nostro Paese. Prevista dall’articolo 33 della Convenzione, è stata istituita la prima volta con Delibera del Congresso di Stato n.47 del 14 Giugno 2010. Tra le cose di maggior rilievo realizzate da quella prima Commissione presieduta dall’esperto Prof. Urbano Stenta, ricordiamo le partecipazioni all’Assemblea annuale presso le Nazioni Unite, l’organizzazione di Convegni, ma soprattutto l’elaborazione della Legge Quadro poi approvata in Consiglio Grande e Generale nel 2015, che all’Art.5 ne regolamenta ulteriori aspetti, compresa la nomina da parte del nostro Parlamento. Oggi è maggiormente conosciuta con l’acronimo “CSD ONU”. La Convenzione delle Nazioni Unite invece, che San Marino ha ratificato nel 2008, rappresenta una piattaforma di principi, valori e raccomandazioni basate sui diritti umani e dirimenti rispetto a una concezione arcaica che intravedeva per le persone con disabilità, soltanto percorsi di riabilitazione e cura, escludendo quei fattori esterni materiali e culturali che, secondo il nuovo modello (bio psico-sociale) introdotto da tale Trattato, rappresentano il vero ostacolo per l’inclusione delle persone con disabilità. Per la prima volta, insomma, si guardano i diritti umani dalla prospettiva della disabilità e la disabilità dalla prospettiva dei diritti umani. Su più versanti siamo ancora lontani, per non dire lontanissimi, dall’effettiva attuazione della Convenzione. C’è ancora tanto da fare. Crediamo debba essere riconosciuto dalla cittadinanza e dalle stesse Istituzioni, a tutti i Presidenti ed i componenti delle Commissioni CSD ONU che si sono susseguite nel corso degli anni, l’impegno ed il merito di aver saputo mantenere un dialogo costruttivo tra le parti e di aver svolto un servizio importante, all’altezza e reso gratuitamente. Auguri di buon lavoro alla nuova Presidente e al nuovo gruppo, che siamo certi si prodigherà al meglio per trovare soluzioni e dare risposte alle criticità attraverso il confronto e la condivisione.

Il Consiglio Direttivo

