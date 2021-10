ORIZZONTE COMUNE “Auguriamo un buon lavoro al rieletto Sindaco Mauro Giannini e ci prepariamo a dare il nostro contributo per una Pennabilli aperta al futuro e ai giovani”

L’entusiasmo e la volontà di impegnarsi per il bene comune restano forti, così la lista “Orizzonte Comune”, che presentava come candidata Sindaco Cristina Ferri pensa già a come lavorare per il futuro del proprio paese. Oltre alla Ferri, sono infatti tre giovani ad essere entrati in Consiglio Comunale: il candidato vice sindaco Luca Sartini di 25 anni, Francesca Arcangeli, 36 anni e Alessio Zanchini, 29 anni. Questo dato positivo riflette la crescente volontà di partecipazione e coinvolgimento dei cittadini di oggi che vogliono tornare a “Vivere Pennabilli” - come recitava il motto della lista - e non solo “Sopravvivere”. Se la maggioranza ha votato Giannini confermando la fiducia al primo cittadino sulla base dell’esperienza vissuta, la nascita di questa lista ha dato voce e entusiasmo a tutta quella parte di cittadini - in particolare i giovani - che vuole essere coinvolta e riprendere le redini del proprio territorio impegnandosi per garantire un futuro prosperoso a Pennabilli: un paese dove vivere bene e lavorare, una comunità aperta e trainante. Le competenze acquisite studiando e lavorando in città o addirittura all’estero, tornano in paese e si uniscono per guidare l’evoluzione e proporre sistemi di sviluppo alternativi e collaborativi che guardino al futuro. “Come prima cosa vorrei fare i miei complimenti e augurare buon lavoro a Mauro Giannini” esordisce la Ferri che prosegue “In poco più di un mese siamo riusciti a costruire un’alternativa, comporre una squadra, di 5 donne e 5 uomini, di cui 6 candidati sotto i 40 anni, e 7 candidati completamente ”nuovi” alla politica che fin da subito hanno scelto di lavorare insieme a chi crede in un paese fatto da persone che collaborano per il bene di territorio e comunità, avendo una visione, un ORIZZONTE COMUNE e creando un clima di positività e ottimismo. Il nostro obiettivo principale è stato raggiunto, creare un gruppo prevalentemente composto da giovani con una visione comune per il futuro di Pennabilli. Anche dall’opposizione riusciremo a dare il nostro contributo. Le mie congratulazioni a Luca, Francesca e Alessio, eletti consiglieri, e un ringraziamento a tutti gli altri componenti della squadra Angela, Andrea, Antonio, Barbara, Giancarlo e Lucia e ai sostenitori per il lavoro, il concreto sostegno e l’entusiasmo profuso, ai nostri elettori a cui daremo voce con un’opposizione che porterà avanti i nostri ideali.” Luca Sartini aggiunge: “Non era sicuramente il risultato che tutti noi ci aspettavamo. Tuttavia Orizzonte Comune è un gruppo solido che non si ferma alle cifre, l’obiettivo è quello di dare continuità al grande lavoro che è stato fatto in termini di riavvicinamento dei giovani alla cosa pubblica. La nostra sarà, sin da subito, un’opposizione puntuale, rigorosa, propositiva e estremamente attenta, un’opposizione che crede nelle proprie idee e in futuro giovane ed ambizioso per il Comune di Pennabilli. Serve una visione propulsiva e ogni nostra azione muoverà da questo.”

cs Orizzonte Comune

