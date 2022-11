Aumenti sospesi delle bollette, se ne parla domani a "CSdL Informa"

Fino a pochi giorni fa gli aumenti di luce e gas erano tassativi, ora sono stati momentaneamente bloccati. È uno degli argomenti di cui si parlerà nella prossima puntata di CSdL Informa, in programma giovedì 3 novembre alle 18.30 in diretta sulla pagina Facebook "Cuore CSdL". Altro argomento al centro della puntata, gli aggiornamenti sui rinnovi contrattuali e sull'andamento dell'inflazione. Partecipano il Segretario Generale Enzo Merlini, il Segretario Confederale William Santi, oltre a rappresentanti delle Federazioni di categoria. Coordina come di consueto Giuliano Tamagnini.

