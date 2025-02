“Aumento dei furti in Repubblica: Alleanza Riformista chiede misure urgenti”

Negli ultimi giorni, la Repubblica di San Marino è stata teatro di una serie di furti e tentativi di effrazione, suscitando forte preoccupazione tra i cittadini e le nostre autorità. Diversi episodi di criminalità sono stati segnalati nella zona di Dogana. Fanno seguito ad episodi recenti in cui alcuni malviventi hanno tentato di introdursi nelle case anche in pieno giorno ed in presenza di chi le abitava. Torraccia, Borgo Maggiore, Domagnano, Cailungo alcune delle zone più colpite, talvolta approfittando del buio e della scarsa illuminazione per facilitare la fuga e il nascondiglio tra la vegetazione, ma in altri casi ci sono stati furti in pieno giorno e con modalità spudorate e sempre più preoccupanti. Le forze dell’ordine hanno intensificato i controlli, rafforzando ulteriormente la collaborazione con le forze di polizia delle zone limitrofe, per un’azione ancor più efficace. Ad esse desideriamo esprimere il nostro sincero ringraziamento per il loro costante impegno nella difesa del territorio e delle nostre case. Alla cittadinanza inoltriamo l’invito alla vigilanza ed a segnalare ogni sospetto alle forze di polizia, perché la collaborazione di ciascuno di noi è fondamentale per la prevenzione e il contrasto di questi reati. Reati inaccettabili, non solo per i danni e le sottrazioni che subiscono le vittime, ma anche e soprattutto per la violazione della intimità domiciliare, rendendoci vulnerabili in quella che dovrebbe essere invece l’ambiente di sicurezza primaria: la nostra casa. Questa recente ondata di furti è un qualcosa che si ripete nel tempo e riaccende il dibattito sulla sicurezza nel territorio sammarinese e sulla necessità di mettere a disposizione delle forze dell’ordine gli strumenti tecnologici più avanzati sia per la prevenzione che per la repressione dei furti nelle abitazioni. A tal proposito, Alleanza Riformista propone una revisione del Codice penale, sia per l’inasprimento delle pene per i soggetti responsabili del misfatto di furto nelle abitazioni private, che per dare una ancor più efficace facoltà di legittima difesa nelle abitazioni da parte di chi subisce un’effrazione; non ultimo l’introduzione del processo per direttissima nei casi di arresto in flagranza o quasi flagranza di reato. È indispensabile ed urgente agire per garantire la sicurezza dei cittadini e delle loro abitazioni.

C.s. Alleanza Riformista