Aumento del rating di San Marino a A- : un segnale positivo per le politiche del Governo e per l'economia del Paese

La Segreteria di Stato per le Finanze e il Bilancio è orgogliosa di annunciare un significativo traguardo nel percorso di stabilità e crescita economica del nostro Paese. Il 5 giugno 2026, S&P Global Ratings ha annunciato l'innalzamento dei rating sovrani a lungo termine in valuta estera e locale di San Marino da «BBB+» a «A-», confermando i rating sovrani a breve termine in valuta estera e locale a «A-2». Questo riconoscimento riflette la solidità delle nostre politiche fiscali e l’ottimismo riguardo al futuro economico nazionale. In questo contesto, prevediamo che San Marino manterrà una politica prudente di bilancio, favorendo un ambiente economico stabile. Siamo convinti che l'attuazione dell'Accordo di Associazione con l'Unione Europea rappresenterà un ulteriore elemento di stabilità per gli standard di governance e il commercio, sostenendo così la nostra crescita economica. Questo accordo non solo facilita l'integrazione europea, ma consolida anche la fiducia degli investitori nei confronti del nostro sistema economico. Un altro fattore cruciale per la resilienza di San Marino è l'accesso diretto allo strumento di pronti contro termine per le banche centrali (EUREP) dell’Eurosistema. Questo nuovo strumento di liquidità, fornito dalla Banca Centrale Europea, permette alla Banca Centrale di San Marino di fungere con maggiore efficacia da prestatore di ultima istanza, fornendo liquidità necessaria all’economia in caso di crisi. Tale misura rafforza la nostra capacità di affrontare eventuali shock esterni, garantendo una maggiore stabilità finanziaria. L'Outlook stabile assegnato da S&P riflette un equilibrio tra i benefici derivanti dall'imminente attuazione dell'Accordo di Associazione e le sfide che ancora dobbiamo affrontare, in particolare nei settori economico e finanziario. Sebbene ci siano rischi economici e finanziari esterni da considerare, il nostro impegno verso finanze pubbliche solide rimane costante. Il risultato evidenzia come le politiche del governo, in particolare nel settore energetico, nella gestione del debito, nell’attuazione delle riforme, nell’attenzione alla spesa e nel supporto al sistema economico sammarinese, siano state efficaci, tempestive e oculate. La Segreteria di Stato per le Finanze e il Bilancio ribadisce il proprio impegno per garantire un futuro prospero e sostenibile per San Marino, seguendo politiche fiscali responsabili e promuovendo la crescita economica.

C.s. - Segreteria di Stato Finanze e Bilancio







