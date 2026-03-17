Aumento scontistica SMAC sui carburanti, un aiuto contro il caro vita.

Libera accoglie con favore l’adozione del decreto legge da parte del Congresso di Stato, che introduce misure mirate per contrastare il caro vita e sostenere in particolare le fasce più esposte della popolazione. In un contesto economico segnato purtroppo dalle tensioni internazionali e dall’aumento dei prezzi, riteniamo fondamentale intervenire con strumenti semplici, immediati ed efficaci. In questa direzione riteniamo particolarmente significativa la scelta di aumentare di 5 centesimi la scontistica SMAC sui carburanti, misura finalizzata al contenimento del prezzo. Si tratta di un intervento che va nella giusta direzione, offrendo un sostegno tangibile a famiglie e lavoratori. Il potenziamento della SMAC rappresenta una scelta immediatamente percepibile dai cittadini, in grado di generare benefici diretti nei consumi quotidiani e all’interno del nostro territorio. Libera sostiene con convinzione questo approccio: interventi pragmatici, tempestivi e orientati all’equità sociale. È fondamentale continuare su questa linea, rafforzando gli strumenti a disposizione per tutelare il potere d’acquisto e garantire attenzione concreta alle fasce più deboli. Il nostro impegno prosegue affinché le politiche economiche e sociali siano sempre più vicine ai bisogni reali della cittadinanza.



c.s. Libera – San Marino









