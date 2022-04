Ausl Romagna e Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Rimini : sdegno per la vicenda dei green pass rilasciati a pagamento

Ausl Romagna e Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Rimini : sdegno per la vicenda dei green pass rilasciati a pagamento.

In merito all’arresto del medico di Medicina Generale dell’ambito di Rimini e alle pesanti accuse mosse a suo carico, la Direzione Generale di Ausl e l’Ordine dei Medici della provincia di Rimini esprimono lo sdegno più profondo e grande amarezza per la riprovevole vicenda che – se confermata - oltre agli evidenti reati configura anche pesanti risvolti di natura etica e deontologica. Al contempo rivolgono grande apprezzamento al lavoro puntuale e tempestivo svolto al riguardo dai Nas, dal Comando provinciale dei Carabinieri di Rimini e dalla Procura della Repubblica di Rimini. “Se confermate – dichiara l’assessore regionale alle Politiche per la Salute Raffaele Donini – le accuse sono un'offesa all'intera comunità emiliano-romagnola, che da oltre due anni vive un'emergenza sanitaria da cui stiamo uscendo proprio grazie alla vaccinazione, che rimane l'unica e insostituibile via per ritrovare una quotidianità che ci manca da troppo tempo. Ma è anche un'offesa all'intera comunità dei professionisti sanitari, alla loro dedizione e al loro impegno, caratteristiche insostituibili e di cui andiamo orgogliosi”. In base all’attività di monitoraggio costante sull’attività vaccinale contro il Sars Cov 2, anche a seguito di segnalazioni veicolate dall’Ordine dei Medici di Rimini, l’Azienda Usl, attraverso i suoi Servizi di Cure Primarie e Sanità Pubblica di Rimini, ha immediatamente provveduto a segnalare al Comando Provinciale dei Carabinieri di Rimini alcune anomalie riscontrate a carico del Medico in convenzione e assicurato, da subito tutta la collaborazione in merito alle informazioni e dati, successivamente da loro richiesti. La Direzione Generale di Ausl Romagna e l’Ordine dei Medici della provincia di Rimini, rimangono a disposizione degli Organi Inquirenti per provvedere all’emissione dei successivi atti a seguito dell’inchiesta in corso.



Comunicato stampa

Direzione Generale Ausl Romagna

Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Rimini





