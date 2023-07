Ausl Romagna: prima donazione di organi a Riccione

Nei giorni scorsi all'Ospedale Ceccarini di Riccione è stata realizzata per la prima volta una donazione di organi. E' stato effettuato un prelievo di fegato da un paziente in morte encefalica che, in vita, aveva espresso volontà favorevole alla donazione di organi e tessuti .Il fegato prelevato è stato trapiantato con successo. . Il percorso donativo si è svolto presso l' Ospedale di Riccione con grande impegno ed estrema professionalità di tutti gli operatori coinvolti . "Il Coordinamento Ospedaliero Procurement all'Ospedale Ceccarini di Riccione è una realtà di recente istituzione che, fino ad ora, si era occupato solo di donazione di cornee- spiega la Direzione di Presidio- Con l'effettuazione di un Accertamento di Morte secondo i criteri neurologici e la successiva donazione di organo, si e’ potuto sperimentare sul campo un esempio di elevato standard organizzativo e qualitativo che il Sistema Sanitario Regionale e l ‘Ausl Romagna nello specifico possono offrire . Il percorso donativo e’ un tipico obiettivo di squadra, che richiede grande collaborazione e timing di azioni temporalmente successive fra loro oltre a rappresentare un atto di generosita’, speranza e solidarietà per l'intera comunità civile . Alla famiglia esprimiamo profonda gratitudine e riconoscenza ."

