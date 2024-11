AUSL Romagna: "Sei nato nel 1959? Fatti un regalo in più!"

Continuano in Ausl Romagna le iniziative di promozione delle vaccinazioni previste dal Piano vaccinale nazionale e regionale. In particolare, nei giorni scorsi sono stati invitati tramite Fascicolo Sanitario Elettronico o SMS ad aderire ad alcune vaccinazioni raccomandate i nati nel 1959 non vaccinati contro lo Pneumococco e l’Herpes Zoster. Sono inoltre previste chiamate attive telefoniche da parte degli operatori dei servizi vaccinali dell’Ausl Romagna per le persone non raggiungibili attraverso questi canali. Dal 2017 queste vaccinazioni vengono offerte attivamente e gratuitamente alle persone che compiono 65anni e rappresentano una importante opportunità di protezione verso queste malattie pericolose e debilitanti.

Le malattie da Pneumococco sono causate da un batterio, denominato Streptococcus pneumoniae, di cui esistono numerose varianti (sierotipi). Le infezioni da pneumococco sono molto diffuse nella popolazione anche in assenza di sintomi. In alcuni casi, tuttavia, questo batterio può causare otiti e polmoniti, diffondere nel sangue (setticemie/sepsi) o nel sistema nervoso centrale (meningiti), con conseguenze molto gravi ed anche mortali soprattutto in persone con malattie croniche o con età più avanzata. Il vaccino è sicuro ed efficace. In genere è sufficiente una singola dose di vaccino, tranne nelle persone con malattie croniche alle quali verrà proposta una seconda vaccinazione a distanza di circa due mesi dalla prima. Il vaccino può essere effettuato durante tutto l’anno. L’Herpes Zoster, comunemente chiamato Fuoco di Sant’Antonio, è una patologia comune e debilitante, dovuta alla riattivazione del virus della varicella e che può causare complicazioni a livello delle fibre nervose con un dolore severo e cronico che può durare per lungo tempo (anche anni).

Per effettuare queste vaccinazioni è possibile rivolgersi al proprio medico di base oppure prenotare tramite Cup e Cuptel per accedere agli ambulatori dell’Igiene Pubblica. Per la prenotazione non serve la ricetta medica. Si ricorda inoltre che per le persone con più di 60anni sono raccomandate anche le vaccinazioni antinfluenzale e antiCovid19 per le quali è in corso la campagna vaccinale stagionale.

Per informazioni è possibile rivolgersi ai seguenti indirizzi mail: Cesena: vaccinazioni.ce@auslromagna.it Forlì vaccinazioni.fo@auslromagna.it Ravenna vaccinazioni.ra@auslromagna.it Rimini vaccinazioni.rn@auslromagna.it